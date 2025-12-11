Diário do Nordeste
Droga encapsulada ou dentro do sutiã: 'mulas do tráfico' recebem até R$ 25 mil por entrega

PF mira desarticular esquema de tráfico internacional de drogas que passa pelo Ceará.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
pf apreensao de drogas, agente e suspeita.
Legenda: A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/CE) deflagrou operação voltada para sufocar financeira e operacionalmente o crime organizado.
Foto: Reprodução/Unidade de Arte SVM.

Com quatro pessoas presas e indiciadas nos últimos seis meses nos aeroportos de Guarulhos e Fortaleza, a Polícia Federal (PF) investiga um grupo especializado em tráfico nacional e internacional de drogas, que tem o Ceará como parte da rota.

O envio dos entorpecentes para destinos europeus e asiáticos só está sendo possível com o uso das 'mulas do tráfico'. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Daniel Ramos, os suspeitos cooptados por chefias do grupo recebiam de R$ 20 a R$ 25 mil pela entrega.

A maior parte das 'mulas' é do sexo feminino e já tinha viajado anteriormente com a mesma finalidade. Nenhum dos quatro investigados por tráfico internacional de drogas é cearense.

Veja também

teaser image
Segurança

Operação no Ceará mira grupo especializado no tráfico nacional e internacional

teaser image
Segurança

Justiça nega suspensão de processo a CAC acusado de desviar armas para facção no CE

O PREPARO PARA O ENVIO

Daniel Ramos explica que existem pessoas especializadas para preparar drogas que vão ser levadas em avião: "sutiãs específicos com droga dentro da costura, mala com fundo falso ou droga protegida em cápsulas para não estourar dentro do estômago".

"A droga é preparada para tudo. Duas pessoas foram presas no Ceará"
Delegado Daniel Ramos

De acordo com o delegado, a Polícia identificou quem intermediava a contratação das 'mulas'. Segundo Ramos, era uma "pessoa responsável por toda a logística. Temos bem delineado isso, existem as transportadoras, mas existe toda uma cadeia de movimentação dessa droga, que preparam essa droga".

A PF diz que a captadora dos suspeitos já foi identificada: "queremos progredir para identificar e capturar os que estão acima delas, todos do mesmo esquema".

DESTINO DAS DROGAS

Conforme a PF, nessa quarta-feira (10) a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/CE) deflagrou operação voltada para sufocar financeira e operacionalmente o crime organizado.

Agentes que participaram da operação "One Way Trip" cumpriram sete mandados de busca e apreensão no Ceará

Na ocasião, ainda foram executadas medidas cautelares de bloqueio de cerca de R$ 1 milhão em bens atribuídos à organização criminosa. 

A investigação iniciou com a prisão, em flagrante, de uma transportadora de drogas que realizou o translado interestadual de aproximadamente 40 quilos de skunk entre Belém e Fortaleza.

AÇÃO INTERESTADUAL

Em maio deste ano, a PF desarticulou uma organização criminosa que levava cocaína para o exterior. O órgão deflagrou a operação 'No Show' e cumpriu 25 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara Federal do Ceará.

O grupo operava nos estados do Amapá, São Paulo e Ceará, com destino a países como França, Portugal e Espanha. A PF solicitou à Interpol a emissão de notificações vermelhas para os foragidos no exterior.

Assuntos Relacionados
foto da contadora kaianne, vitima de feminicidio em aquiraz, regiao metropolitana de fortaleza.
Segurança

Podcast Sigilo Quebrado revela ‘olhar investigativo’ no velório de Kaianne

Indignação e suspeita do tio de Kaianne Bezerra Lima com atitude do marido sobrevivente marcaram dias seguintes ao crime.

Redação
Há 38 minutos
A foto mostra policiais militares, fardados, em volta de um carro branco, onde aconteceu um homicídio, em Maracanaú.
Segurança

Homem é morto a tiros e mulher e criança são baleadas em carro de aplicativo no CE

O alvo da ação criminosa seria um membro da facção carioca Terceiro Comando Puro.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A foto mostra dois veículos Jeep Compass, de cores preta e prata, estacionados em uma casa de luxo, no Eusébio, onde foi realizada operação policial.
Segurança

Hacker é preso em condomínio de luxo no Ceará por furto de 68 veículos de locadora nacional

Prejuízo para a empresa ultrapassa R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil.

Messias Borges
10 de Dezembro de 2025
Agente da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Pará visto de costas durante uma operação, vestindo colete tático e com arma na cintura, em ambiente interno.
Segurança

Operação no Ceará mira grupo especializado no tráfico nacional e internacional

Organização enviava drogas do território cearense para outros estados e países.

Carol Melo
10 de Dezembro de 2025
imagens do mpce da operacao que investiga pms por corrupcao em comunidade em fortaleza.
Segurança

Mais 13 PMs acusados de proteger traficantes em troca de propina são soltos no Ceará

A Justiça impôs proibição dos denunciados exercerem policiamento ostensivo por 90 dias.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A imagem mostra viaturas da Polícia Civil e outros carros, em uma rua, próximo a prédios, durante uma operação policial no Ceará.
Segurança

Justiça nega suspensão de processo a CAC acusado de desviar armas para facção no CE

O Ministério Público do Ceará denunciou cinco homens por participação no esquema criminoso.

Messias Borges
10 de Dezembro de 2025
Thiago Greenhalgh de Melo Braun.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza já respondeu na Justiça por esfaquear jovem em festa

Caso aconteceu em 2016, quando Thiago Greenhalgh de Melo Braun tinha 17 anos.

Redação
09 de Dezembro de 2025
viatura pcce homens e moto levada do condominio.
Segurança

Policial civil invade casa de traficante no Porto das Dunas e atrapalha investigação da PF

A invasão aconteceu poucas horas após o traficante ser morto em Manaus.

Emanoela Campelo de Melo
09 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um barco incendiado em alto mar e um homem branco, sem blusa, sendo preso por um policial civil, outro homem branco, com colete balístico.
Segurança

Chefe da facção TCP é preso por ordenar incêndio a barco no Interior do Ceará

O proprietário da embarcação teria se recusado a pagar uma taxa à organização criminosa.

Messias Borges
09 de Dezembro de 2025
Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza
Segurança

Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza

Os homens deram apoio logístico no dia do crime.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Policial segura arma. Imagem mostra apenas braços e mãos segurando a arma.
Segurança

Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são

Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Fachada da Delegacia do Crato.
Segurança

Homem coloca fogo no próprio irmão no Crato, interior do Ceará

Os dois estavam bebendo na casa da mãe quando discutiram.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem mostra a foto do carro após o acidente e o condutor do veículo, que é um home branco.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza já tinha dado perda total em outro carro

Thiago Greenhalgh de Melo Braun teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem de um policial militar fardado para matéria sobre morte de cachorro dentro de quartel.
Segurança

Cachorro é morto com tiro após morder policial dentro de quartel em Sobral

O agente foi encaminhado a uma unidade de saúde e recebeu a vacina antirrábica.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco, de cor branca, sendo incendiado em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins. Camocim, Ceará'.
Segurança

Barco é incendiado após proprietário sofrer extorsão de facção no Ceará

A embarcação seria avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Redação
08 de Dezembro de 2025
As fotos mostram um guarda-roupa de portas abertas e uma cama com o baú também aberto, com pertences pessoais revirados.
Segurança

Policiais são suspeitos de invadir e revirar casa de PM morta por companheiro policial no CE

A Controladoria Geral de Disciplina investiga o caso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape
Segurança

15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape

Dois suspeitos foram presos e mais de uma tonelada de drogas apreendida.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Thiago Greenhalgh de Melo Braun e carro destruído após a colisão.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra

Thiago Greenhalgh de Melo Braun passou por audiência de custódia e segue preso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Dispositivos eletrônicos, como um fone de ouvido minúsculo, e anotações em papel apreendidos em tentativa de fraude em concurso público para Guarda Municipal.
Segurança

Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá

Suspeitos foram apreendidos com ponto eletrônico, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Redação
08 de Dezembro de 2025