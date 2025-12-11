Droga encapsulada ou dentro do sutiã: 'mulas do tráfico' recebem até R$ 25 mil por entrega

Com quatro pessoas presas e indiciadas nos últimos seis meses nos aeroportos de Guarulhos e Fortaleza, a Polícia Federal (PF) investiga um grupo especializado em tráfico nacional e internacional de drogas, que tem o Ceará como parte da rota.

O envio dos entorpecentes para destinos europeus e asiáticos só está sendo possível com o uso das 'mulas do tráfico'. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Daniel Ramos, os suspeitos cooptados por chefias do grupo recebiam de R$ 20 a R$ 25 mil pela entrega.

A maior parte das 'mulas' é do sexo feminino e já tinha viajado anteriormente com a mesma finalidade. Nenhum dos quatro investigados por tráfico internacional de drogas é cearense.

O PREPARO PARA O ENVIO

Daniel Ramos explica que existem pessoas especializadas para preparar drogas que vão ser levadas em avião: "sutiãs específicos com droga dentro da costura, mala com fundo falso ou droga protegida em cápsulas para não estourar dentro do estômago".

"A droga é preparada para tudo. Duas pessoas foram presas no Ceará" Delegado Daniel Ramos

De acordo com o delegado, a Polícia identificou quem intermediava a contratação das 'mulas'. Segundo Ramos, era uma "pessoa responsável por toda a logística. Temos bem delineado isso, existem as transportadoras, mas existe toda uma cadeia de movimentação dessa droga, que preparam essa droga".

A PF diz que a captadora dos suspeitos já foi identificada: "queremos progredir para identificar e capturar os que estão acima delas, todos do mesmo esquema".

DESTINO DAS DROGAS

Conforme a PF, nessa quarta-feira (10) a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/CE) deflagrou operação voltada para sufocar financeira e operacionalmente o crime organizado.

Agentes que participaram da operação "One Way Trip" cumpriram sete mandados de busca e apreensão no Ceará

Na ocasião, ainda foram executadas medidas cautelares de bloqueio de cerca de R$ 1 milhão em bens atribuídos à organização criminosa.

A investigação iniciou com a prisão, em flagrante, de uma transportadora de drogas que realizou o translado interestadual de aproximadamente 40 quilos de skunk entre Belém e Fortaleza.

AÇÃO INTERESTADUAL

Em maio deste ano, a PF desarticulou uma organização criminosa que levava cocaína para o exterior. O órgão deflagrou a operação 'No Show' e cumpriu 25 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara Federal do Ceará.

O grupo operava nos estados do Amapá, São Paulo e Ceará, com destino a países como França, Portugal e Espanha. A PF solicitou à Interpol a emissão de notificações vermelhas para os foragidos no exterior.