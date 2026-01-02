Policial militar é baleado durante ataque a tiros em Messejana, em Fortaleza
PM trabalhava como motorista por aplicativo; passageira e outra pessoa também foram atingidas.
Um policial militar foi baleado durante um ataque a tiros registrado na noite desta quinta-feira (1º), no bairro Messejana, em Fortaleza.
O agente conduzia um carro enquanto atuava como motorista por aplicativo quando o veículo foi alvejado por disparos em uma via pública da região.
Além do policial, uma passageira que estava no automóvel também foi atingida. A terceira vítima, baleada na mesma ocorrência, ainda não foi identificada oficialmente.
Todos os feridos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde. O estado de saúde deles não foi divulgado.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizam buscas na região para localizar os suspeitos do ataque. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e coletou informações e vestígios que devem auxiliar nas investigações.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do crime. O caso está sob responsabilidade da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (6ª DP).