Homem imobilizado é agredido por policial militar durante abordagem em Fortaleza

Um vídeo que mostra um homem sendo agredido por um policial militar durante uma abordagem na Praça do Bairro Ellery, em Fortaleza, passou a circular em perfis de notícias policiais na tarde de terça-feira (10). As imagens registram o momento em que quatro agentes cercam o gesseiro Francisco Marden Oliveira, de 31 anos, e um deles o imobiliza antes de desferir socos e tapas.

No vídeo, os outros três policiais acompanham a ação enquanto o quarto agente agride o homem, que não aparenta reagir. Após as agressões, ele é visto cuspindo sangue na própria mão e deixando o local. As circunstâncias que motivaram a abordagem não aparecem nas imagens.

Veja momento de agressão:

Procurada, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, por meio de nota, que “não compactua com eventuais desvios de conduta de seus integrantes”.

Em entrevista à TV Verdes Mares, Francisco Marden afirmou que a abordagem ocorreu quando ele retornava para casa após deixar os filhos na escola. Morador do Bairro Ellery há cerca de 20 anos, ele disse que faz o trajeto diariamente de bicicleta.

“Assim que eles me abordaram, já saíram me agredindo. Eu tenho o costume de passar por ali. É o bairro onde eu nasci e me criei. Jamais poderia ter restrição de andar pelo bairro”, declarou o trabalhador.

Segundo ele, pelo menos três policiais deram voz de parada e ele obedeceu imediatamente. “Quando subi na praça, eles desceram da viatura e mandaram colocar a mão na cabeça. Quando olhei para trás, já estavam me agredindo, dizendo que eu seria bandido”, relatou.

Marden afirmou que tentou se identificar e explicar que apenas voltava para casa: “Eles pediram identificação. Eu tinha o documento no celular e mostrei. Disse que era cidadão. Mesmo assim continuaram as agressões”.

Golpes nos genitais e hematomas na boca

O gesseiro relatou que sofreu tapas no rosto e murros nas costelas e nos genitais. “Estou com hematomas na boca, cortou profundamente, e levei murros nas costelas e no testículo”, afirmou.

Ele também disse que a bicicleta, que utiliza para trabalhar e transportar os filhos, foi danificada durante a ação. Após a abordagem, foi conduzido a uma delegacia, onde, segundo ele, foi informado de que responderá por desacato e ameaça.

“Eles alegaram que eu desobedeci à ordem de parada e que ameacei um policial. Agora estou respondendo a dois processos. Como é que eu vou arranjar uma carteira assinada agora, se estou fichado?”, comentou o gesseiro com preocupação.

A PM afirmou que o caso está sendo apurado pelas vias administrativas e legais cabíveis.