Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem imobilizado é agredido por policial militar durante abordagem em Fortaleza

Policial militar desferiu socos e tapas em rapaz que já estava imobilizado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:58)
Segurança
Vídeo mostra homem sofrendo socos e tapas mesmo imobilizado.
Legenda: Vídeo mostra homem sofrendo socos e tapas mesmo imobilizado.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo que mostra um homem sendo agredido por um policial militar durante uma abordagem na Praça do Bairro Ellery, em Fortaleza, passou a circular em perfis de notícias policiais na tarde de terça-feira (10). As imagens registram o momento em que quatro agentes cercam o gesseiro Francisco Marden Oliveira, de 31 anos, e um deles o imobiliza antes de desferir socos e tapas.

No vídeo, os outros três policiais acompanham a ação enquanto o quarto agente agride o homem, que não aparenta reagir. Após as agressões, ele é visto cuspindo sangue na própria mão e deixando o local. As circunstâncias que motivaram a abordagem não aparecem nas imagens.

Veja momento de agressão:

Procurada, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, por meio de nota, que “não compactua com eventuais desvios de conduta de seus integrantes”. 

Em entrevista à TV Verdes Mares, Francisco Marden afirmou que a abordagem ocorreu quando ele retornava para casa após deixar os filhos na escola. Morador do Bairro Ellery há cerca de 20 anos, ele disse que faz o trajeto diariamente de bicicleta.

“Assim que eles me abordaram, já saíram me agredindo. Eu tenho o costume de passar por ali. É o bairro onde eu nasci e me criei. Jamais poderia ter restrição de andar pelo bairro”, declarou o trabalhador.

Segundo ele, pelo menos três policiais deram voz de parada e ele obedeceu imediatamente. “Quando subi na praça, eles desceram da viatura e mandaram colocar a mão na cabeça. Quando olhei para trás, já estavam me agredindo, dizendo que eu seria bandido”, relatou.

Marden afirmou que tentou se identificar e explicar que apenas voltava para casa: “Eles pediram identificação. Eu tinha o documento no celular e mostrei. Disse que era cidadão. Mesmo assim continuaram as agressões”.

Golpes nos genitais e hematomas na boca

O gesseiro relatou que sofreu tapas no rosto e murros nas costelas e nos genitais. “Estou com hematomas na boca, cortou profundamente, e levei murros nas costelas e no testículo”, afirmou.

Ele também disse que a bicicleta, que utiliza para trabalhar e transportar os filhos, foi danificada durante a ação. Após a abordagem, foi conduzido a uma delegacia, onde, segundo ele, foi informado de que responderá por desacato e ameaça.

“Eles alegaram que eu desobedeci à ordem de parada e que ameacei um policial. Agora estou respondendo a dois processos. Como é que eu vou arranjar uma carteira assinada agora, se estou fichado?”, comentou o gesseiro com preocupação. 

A PM afirmou que o caso está sendo apurado pelas vias administrativas e legais cabíveis.

Assuntos Relacionados
policial civil de costas e de farda com blusa escrita dhpp, viatura pcce.
Segurança

Ameaças e vingança: o que está por trás da morte de uma proprietária de box no Beco da Poeira

Três pessoas foram indiciadas pelo crime, sendo duas delas apontadas como mandantes.

Redação
Há 1 hora
Vídeo mostra homem sofrendo socos e tapas mesmo imobilizado.
Segurança

Homem imobilizado é agredido por policial militar durante abordagem em Fortaleza

Policial militar desferiu socos e tapas em rapaz que já estava imobilizado.

Redação
Há 1 hora
homens presos em delegacia, policial em pe.
Segurança

236 suspeitos de participar de brigas de torcidas no Clássico-Rei devem permanecer presos

O número corresponde a 95% dos detidos em flagrante.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cão Alfredo sendo arrastado e após o resgate.
Segurança

Casal é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em moto no Interior do Ceará

Cão foi resgatado e encaminhado para atendimento médico.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
escola em tianguá onde um aluno feriu com faca o diretor e a coordenadora.
Segurança

Aluno agride diretor e coordenadora em escola de Tianguá

Adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado.

Raísa Azevedo
11 de Fevereiro de 2026
Fachada do Ministério Público do Ceará.
Segurança

Empresário cearense é condenado por importunar candidatas a vagas de trabalho em casa de massagem

O réu se aproveitava de entrevistas e testes para fazer perguntas íntimas e constrangedoras e tocar os corpos das vítimas.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
montagem brigas de torcida, homens em confronto, correndo, via publica, fortaleza.
Segurança

MP investiga ordem do Comando Vermelho sobre fim de brigas entre torcidas organizadas no Ceará

A reportagem apurou que os serviços de Inteligência dos Órgãos de Segurança Pública confirmaram a veracidade dos 'salves' e investigam a situação.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Torcedores presos.
Segurança

Justiça mantém prisão de 159 presos após brigas de torcidas no Clássico-Rei

Detidos tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
droga maconha em tabletes em cima de viatura da pm bepi cotar, arvore atras.
Segurança

PM e fisioterapeuta são presos por suspeita de ajudar mulher a transportar 34kg de drogas

A fisioterapeuta, que é esposa do PM, foi solta em audiência de custódia. Já o policial militar teve a prisão mantida.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
homens de costas maos para o alto na parede garrafoes de agua na calcada.
Segurança

Líderes do CV no Rio ordenavam por WhatsApp crimes contra comerciantes de água em Sobral

Dez homens foram presos em flagrante por suspeitas de cometer as extorsões.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Foto de caminhão com 11,7 toneladas de cobre apreendidos no Ceará.
Segurança

Cinco suspeitos são presos e 11,7 toneladas de cobre apreendidos no Ceará

Os suspeitos têm 21, 38, 44, 45 e 55 anos.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem de um policial do RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas) vestindo uniforme preto com a sigla RAIO destacada em laranja, em uma operação policial no Ceará.
Segurança

Polícia resgata vítimas de sequestro e tortura no bairro José de Alencar, em Fortaleza

Três suspeitos fugiram, mas dois acabaram capturados e conduzidos à delegacia.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Membros de facção são presos por ameaça a comerciantes de água mineral em Sobral
Segurança

Membros de facção são presos por ameaça a comerciantes de água mineral em Sobral

Segundo denúncias, o grupo criminoso tenta intervir no comércio de água mineral na cidade.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Colagem de duas fotos de uma operação policial. À esquerda, o interior de um veículo carregado com dezenas de tabletes pretos prensados. À direita, um close-up de um teste químico rápido da marca IDenta apresentando coloração azul, o que confirma a presença de cocaína no material apreendido.
Segurança

Operação internacional apreende 1,3 tonelada de cocaína e prende três em Fortaleza

Os tripulantes foram presos pela Polícia Federal no Porto do Mucuripe.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Armamento apreendido pela polícia em operação que inclui pistolas, escopeta, munições e equipamentos táticos, exibidos sobre o veículo policial com a logomarca da Polícia Militar no Ceará.
Segurança

Homem morre e três são baleados em confronto com a PM, em Sobral

Suspeitos planejavam ataques ao município cearense.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
chacina pessoas olhando local moto aglomerado de gente em frente a uma casa.
Segurança

Justiça mantém decisão de não levar a júri PMs acusados de Chacina em Quiterianópolis

Homens armados invadiram a casa onde estavam as vítimas.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Mais de 350 pessoas são capturadas após brigas de torcidas durante Clássico-Rei em Fortaleza

Diversos bairros da Capital cearense registraram confrontos entre torcedores.

Matheus Facundo
08 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma ambulância do Samu para uma matéria sobre afogamento de uma criança.
Segurança

Criança de dois anos morre afogada após cair em cacimba próxima de casa em Banabuiú

Óbito foi constatado por equipe médica ainda no local.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Imagem com dezenas de chaves utilizadas pela suspeita para invadir apartamentos e furtar objetos
Segurança

Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada

Kelly Lima da Silva Ferreira, 43, foi capturada após mais uma ação criminosa.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
trecho imagem de camera de seguranca homem de capacete correndo com faca atras da vitima, via publica.
Segurança

Esfaqueado em praça pública: acusado por homicídio é condenado a 12 anos de prisão no Ceará

A acusação destaca que o crime foi "covardemente perpetrado".

Redação
07 de Fevereiro de 2026