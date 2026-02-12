Dois policiais militares do Ceará são presos por atentado contra vereadora do RN; veja vídeo
O crime ocorreu em 6 de outubro de 2025.
Dois policiais militares do Ceará foram presos, nesta quinta-feira (12), por envolvimento no atentado a tiros contra a casa e a clínica da vereadora Francisca Leite de Medeiros Alves, conhecida como Titica de Lúcio (MDB), em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte (RN).
Não houve feridos. O crime ocorreu no dia 6 de outubro de 2025. As prisões ocorreram durante a Operação Perjúrio. Ao todo, a Polícia Civil do RN (PCRN) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão.
Os agentes de segurança, que atuam no CE, foram capturados em Mossoró (RN). Os PMs são investigados por tentativa de homicídio.
Veja vídeo da operação
A PCRN não divulgou os nomes dos policiais presos.
Com os agentes de segurança presos, foram apreendidos celulares, armas de fogo, munições e vestimentas que podem ter sido utilizadas no crime.
Em nota, a PCRN informou que “todo o material será submetido à perícia técnica, com a finalidade de subsidiar o inquérito policial em curso”.
A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) do Ceará informou que investiga a ocorrência, que está em trâmite no Estado do Rio Grande do Norte.
Entenda como foi o atentado
Segundo as investigações, o atentado ocorreu por volta da 1h do dia 6 de outubro do ano passado, enquanto a vereadora e o marido estavam em casa. O casal não se feriu.
Imagens de câmera de segurança mostram que dois homens descem de uma moto, um deles chuta o portão da casa e, logo após, iniciam uma série de disparos.
Mais de 15 tiros atingiram a residência e a clínica da parlamentar, que ficam lado a lado.
Os disparos atingiram o portão da casa, a porta de vidro do estabelecimento de saúde e um veículo na garagem. No local, foram recolhidas cápsulas de pistola calibre .40.