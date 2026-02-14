Motorista de app é preso em flagrante com lança-perfume e cocaína, em Caucaia

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na cidade de Caucaia. O suspeito estava em posse de drogas e transitava pela BR-020, KM 399.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu nessa sexta-feira (13), logo no início das fiscalizações da Operação Carnaval 2026.

O suspeito transportava lança-perfume e cocaína no porta-malas do carro, quando foi abordado por volta das 13h30. Dentro do veículo estava a filha dele, de 13 anos.

FRETE

O motorista teria confessado aos policiais que recebeu a encomenda em Fortaleza e faria a entrega na cidade de Itatira, interior do Estado, “por meio de frete contratado por aplicativo”.

O suspeito alegou não saber o que era transportado dentro da caixa.

“Durante fiscalização no trecho, os policiais abordaram o veículo conduzido pelo homem. No porta-malas, foi encontrada uma caixa de papelão com sete garrafas de lança-perfume e meio tablete de cloridrato de cocaína, totalizando 516 gramas. No mesmo compartimento também havia 16 frascos vazios. Três aparelhos celulares que estavam com o condutor foram apreendidos”. PRF

Os agentes entraram em contato com a mãe da adolescente, que compareceu ao local para buscar a filha.

O suspeito e a droga apreendida foram levados à Delegacia da Polícia Civil em Caucaia. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.