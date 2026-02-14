Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motorista de app é preso em flagrante com lança-perfume e cocaína, em Caucaia

Suspeito estava acompanhado da filha de 13 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
drogas logo prf apreensao fortaleza.
Legenda: A droga foi apreendida e levada à delegacia junto ao suspeito.
Foto: Divulgação/PRF.

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na cidade de Caucaia. O suspeito estava em posse de drogas e transitava pela BR-020, KM 399.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu nessa sexta-feira (13), logo no início das fiscalizações da Operação Carnaval 2026.

O suspeito transportava lança-perfume e cocaína no porta-malas do carro, quando foi abordado por volta das 13h30. Dentro do veículo estava a filha dele, de 13 anos.

FRETE

O motorista teria confessado aos policiais que recebeu a encomenda em Fortaleza e faria a entrega na cidade de Itatira, interior do Estado, “por meio de frete contratado por aplicativo”.

O suspeito alegou não saber o que era transportado dentro da caixa.

“Durante fiscalização no trecho, os policiais abordaram o veículo conduzido pelo homem. No porta-malas, foi encontrada uma caixa de papelão com sete garrafas de lança-perfume e meio tablete de cloridrato de cocaína, totalizando 516 gramas. No mesmo compartimento também havia 16 frascos vazios. Três aparelhos celulares que estavam com o condutor foram apreendidos”.
PRF

Os agentes entraram em contato com a mãe da adolescente, que compareceu ao local para buscar a filha.

O suspeito e a droga apreendida foram levados à Delegacia da Polícia Civil em Caucaia. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
drogas logo prf apreensao fortaleza.
Segurança

Motorista de app é preso em flagrante com lança-perfume e cocaína, em Caucaia

Suspeito estava acompanhado da filha de 13 anos.

Redação
Há 1 hora
cinturao das aguas vista area.
Segurança

Estado deve indenizar mãe de criança que morreu afogada em obra do Cinturão das Águas

A decisão a favor da família foi mantida em 2º Grau pelo TJCE.

Redação
Há 2 horas
policia militar viatura.
Segurança

Após reviravolta no processo, PMs acusados por torturar adolescente são absolvidos no Ceará

A suposta vítima apresentou uma nova versão na Justiça.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Foto das garrafas de bebidas apreendidas no CE as vésperas do Carnaval.
Segurança

Mais de 20 mil garrafas de bebida alcoólica ilegal são apreendidas em Penaforte antes do Carnaval

Segundo a Sefaz, a carga foi avaliada em R$ 412,8 mil.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Policiais do BEPI COTAR, em uniforme camuflado e armados, posicionados ao lado de viatura da Polícia Militar durante operação noturna.
Segurança

Trio armado é morto durante intervenção policial em Ibiapina

Os suspeitos teriam recebido os policias militares a tiros, segundo a polícia.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do posto de saúde Edmar Fujita com movimentação intensa no local e presença de viaturas da PM.
Segurança

Acusados de triplo homicídio dentro de posto de saúde em Fortaleza são condenados a 284 anos

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última quinta-feira (12) e terminou na madrugada dessa sexta-feira (13).

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, com duas pessoas de costas caminhando em direção a portaria do prédio.
Segurança

PMs acusados de invadir casa e extorquir jovem de 19 anos no Ceará são absolvidos

A decisão foi proferida nessa quinta-feira (12), em sessão do Conselho Permanente da Vara da Auditoria Militar.

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026
Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia
Segurança

Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia

Durante operação, foram encontrados aproximadamente 330 pés de cannabis.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagens de câmeras de segurança mostrando uma visualização noturna de um ambiente externo com presença de veículos, árvores e uma pessoa puxando um cachorro do lado direito
Segurança

Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressões em Itaitinga

Segundo relato da vítima, ela foi agredida dentro do veículo pela companheira e saltou ao ver um posto da PRF.

Paulo Roberto Maciel*
13 de Fevereiro de 2026
cena local do crime espelho pedaço arrancado, casa, pericia.
Segurança

Corte na garganta e pena mínima: homem é condenado a 6 anos de prisão por morte de parceiro

O promotor do MPCE recorreu quanto à dosimetria da pena.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto da fachada do Hospital São José, em Fortaleza.
Segurança

Tentativa de fuga em hospital termina com disparo acidental em Fortaleza

O interno foi contido por policiais penais ainda no estacionamento da unidade.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Foto de câmera de segurança noturna mostrando dois policiais armados com pistolas, um deles com capacete, em uma rua escura com uma motocicleta estacionada ao fundo. Imagem usada em matéria sobre atentado contra vereadora do Rio Grande do Norte.
Segurança

Dois policiais militares do Ceará são presos por atentado contra vereadora do RN

O crime ocorreu em 6 de outubro de 2025; veja vídeo.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
montagem fotos mulher morta dentro de onibus, pms na ocorrencia, via publica, moto, pessoas olhando a cena.
Segurança

Chefe do CV é condenado a 42 anos de prisão por mandar matar mulher com transtorno mental

A vítima foi executada quando subia em um ônibus, em Fortaleza.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma rua à noite com várias pessoas, incluindo uma mulher de vestido amarelo e outras em grupos, com alguns indivíduos ao lado de uma moto.
Segurança

Bebê de 1 ano e 6 meses morre baleado em atentado no Interior do CE

Suspeitos tinham como alvo um homem com passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Fevereiro de 2026
dezenas de pessoas em frente a casa onde aconteceu chacina de quiterianopolis.
Segurança

Estado do Ceará é condenado a pagar R$ 250 mil a família de vítima de chacina atribuída a PMs

Justiça apontou falha no controle de armas do Estado e uso de viatura durante a prática do crime.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Homem tatuado em duas poses: uma selfie no espelho e outra com vista para o mar e a cidade. Ele era Breno Araújo Xavier da Silva, criminoso cearense morto por policiais em São Paulo.
Segurança

Acusado de mandar matar advogado e personal no Ceará é morto em ação da Polícia Civil em São Paulo

Breno Araújo Xavier da Silva, conhecido como 'Blindado', era foragido do Ceará e foi morto na cidade de Atibaia, em São Paulo.

Emerson Rodrigues
11 de Fevereiro de 2026
policial civil de costas e de farda com blusa escrita dhpp, viatura pcce.
Segurança

Ameaças e vingança: o que está por trás da morte de uma proprietária de box no Beco da Poeira

Três pessoas foram indiciadas pelo crime, sendo duas delas apontadas como mandantes.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Vídeo mostra homem sofrendo socos e tapas mesmo imobilizado.
Segurança

Homem imobilizado é agredido por policial militar durante abordagem em Fortaleza

Policial militar desferiu socos e tapas em rapaz que já estava imobilizado.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
homens presos em delegacia, policial em pe.
Segurança

236 suspeitos de participar de brigas de torcidas no Clássico-Rei devem permanecer presos

O número corresponde a 95% dos detidos em flagrante.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cão Alfredo sendo arrastado e após o resgate.
Segurança

Casal é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em moto no Interior do Ceará

Cão foi resgatado e encaminhado para atendimento médico.

Redação
11 de Fevereiro de 2026