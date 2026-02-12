Bebê de 1 ano e 6 meses morre baleado em atentado no Interior do CE

Uma criança de um ano e seis meses foi morta durante uma tentativa de homicídio em Iracema, no Vale do Jaguaribe, Interior do Ceará, na noite dessa quarta-feira (11).

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que os indivíduos dispararam contra um homem de 24 anos, que acumula passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça.

Durante o crime, a mulher dele, que está grávida, e o filho também foram baleados. A criança não resistiu e morreu devido aos ferimentos.

Os adultos foram levados a uma unidade de saúde de Iracema. Mais detalhes sobre o estado de saúde deles não foram informados.

A secretaria esclarece que a ocorrência que está a cargo da Delegacia do município, e que o policiamento ostensivo da região foi reforçado por equipes da

Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A pasta também assegura que as Polícias Civil e Militar estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita