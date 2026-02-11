Acusado de mandar matar advogado e personal no Ceará é morto em ação da Polícia Civil em São Paulo

O criminoso cearense Breno Araújo Xavier da Silva, conhecido como 'Blindado', foi morto no Estado de São Paulo, em uma ação realizada por policiais da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), com o apoio de agentes do DHPP de São Paulo.

'Blindado', um dos chefes do Comando Vermelho (CV) na periferia de Fortaleza, era procurado pelas mortes do advogado criminalista Silvio Vieira e do personal trainer Felipe do Vale Lucena.

A ação foi desencadeada nas primeiras horas desta quarta-feira (11). Os policiais civis do DHPP fizeram o cerco em uma casa onde ele estava escondido e, ao tentar entrar no imóvel, teriam enfrentado reação de 'Blindado'.

Em poder de Breno Xavier foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre 9mm, granadas e munições. A Polícia Civil tinha informações sobre a localização dele, em Atibaia. No momento da abordagem, cães que seriam de 'Blindado' latiram e denunciaram a localização do foragido.

Legenda: Polícia apreendeu arma, munições e aparelhos celulares. Foto: Reprodução.

Segundo vizinhos, ele havia participado de uma festa na noite de terça-feira (10) e estava dormindo no momento da abordagem na casa da namorada dele. Ao perceber a aproximação dos policiais, 'Blindado' teria reagido e foi morto.

Veja também Segurança Casal é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em moto no Interior do Ceará Segurança Homem imobilizado é agredido por policial militar durante abordagem em Fortaleza Segurança 236 suspeitos de participar de brigas de torcidas no Clássico-Rei devem permanecer presos

Fuga do Ceará

Depois que a Polícia Civil cearense descobriu a participação dele como mandante da morte do advogado Silvio Vieira, ele fugiu do Estado. Ao escapar do Ceará, Breno foi se esconder em comunidades dominadas pelo CV no Rio de Janeiro. No entanto, saiu de lá recentemente e foi para Atibaia, em São Paulo, onde acabou morto.

Conforme a PCCE, as investigações que resultaram na localização de Breno Xavier foram coordenadas pela 10ª Delegacia do DHPP e pela Delegacia de Combate ao Tráfico de Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Polícia Civil cearense.

"Os investigadores apuraram que o suspeito passou um período escondido em uma comunidade carioca e mantinha ligação direta com lideranças de um grupo criminoso. De lá, ele seguiu para uma casa no interior paulista, onde permaneceu escondido até a ação realizada com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo", disse a Pasta em nota.

Morte de advogado e de personal

O Diário do Nordeste revelou a trama da morte de Silvio Vieira e a motivação do crime em reportagem publicada no dia 1º de outubro do ano passado. Na ocasião, Breno já era considerado foragido.

Ele também teve os dados pessoais trocados pelas informações de um idoso no Banco Nacional de Mandados (BNMP). O Poder Judiciário cearense descobriu que o Registro Judiciário Individual (RJI) de Breno Xavier sumiu do BNMP. E, no lugar dos dados do acusado de homicídio, foram colocados o nome e os outros dados de um homem nascido em 1931 e falecido em 2016 (com 85 anos), no Estado da Bahia.

Em julho de 2022, o personal trainer Felipe Lucena estava saindo de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, quando foi surpreendido por um homem armado e executado a tiros. A motivação teria sido um desentendimento com Breno Xavier. O traficante e chefe do CV teria ordenado que comparsas dele praticassem o crime.

Durante as investigações sobre a morte do personal, surge o advogado Silvio Vieira. Ele foi acompanhar o segundo depoimento de uma testemunha no inquérito policial, que apurava o homicídio de Felipe Lucena.

Esse depoimento, que colocava Breno Xavier no local do crime e em contato com os atiradores do personal, desagradaram o líder do CV. Irritado com a participação do advogado Silvio Vieira na defesa da testemunha, Breno passou a planejar a execução do criminalista.

O plano, conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará, contaram com a participação de outras cinco pessoas, entre elas, um amigo de Silvio Vieira, o também advogado Lucas Rolim.

Silvio Vieira foi morto dentro do carro que dirigia, um Jeep Renegade, no dia 5 de maio de 2025, no bairro Genibaú, periferia de Fortaleza.

Acusado de ordenar os dois homicídios e respondendo a outros processos na Justiça do Ceará, Breno fugiu, mas a defesa dele ingressou com um incidente de sanidade mental, que resultou na paralisação do processo contra ele. As ações penais contra Breno Xavier deverão ser extintas depois que a Justiça for comunicada da morte dele.

Os processos que apuram os homicídios de Silvio e Felipe seguem contra outros acusados.