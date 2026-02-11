Diário do Nordeste
Casal é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em moto no Interior do Ceará

Cão foi resgatado e encaminhado para atendimento médico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Cão Alfredo sendo arrastado e após o resgate.
Legenda: O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento médico veterinário, com apoio da Associação Patinhas Camocim.
Foto: Reprodução Instagram.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante um homem e uma mulher, nessa terça-feira (10), pela prática de maus-tratos aos animais, após um cachorro ser visto arrastado por uma moto em Camocim, no Interior do Estado. 

O momento foi flagrado em vídeo por testemunhas e mostra o animal amarrado a uma corda, que é puxada pelo garupeiro da motocicleta.

Pelas imagens, é possível ver que o cão tenta acompanhar o veículo correndo, mas cai e é arrastado pela via de calçamento em razão da alta velocidade. 

Delegacia Regional de Camocim disse que tomou conhecimento do caso após o vídeo circular nas redes sociais e realizou diligências para identificar os suspeitos. 

Animal é resgatado

Durante a operação que cuminol na prisão do casal, na noite de terça (10), o cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento médico veterinário, com apoio da Associação Patinhas Camocim, entidade da causa animal que atuou no acolhimento e proteção do cão.

Segundo a associação, o cão Alfredo teve ferimentos nas quatro patas e apresentou um quadro de febre. O animal permanece na clínica para recuperação, e será colocado em breve para adoção responsável.

"A Polícia Civil reforça que maus-tratos a animais é crime, previsto em lei, e destaca a importância da denúncia da população para a repressão a esse tipo de violência", destaca a publicação da Delegacia de Camocim. 

