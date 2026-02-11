236 suspeitos de participar de brigas de torcidas no Clássico-Rei devem permanecer presos

A Justiça do Ceará manteve a maior parte das prisões dos detidos em flagrante por participar de confrontos nas ruas de Fortaleza, instantes antes do Clássico-Rei realizado no último domingo (8).

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), 249 suspeitos passaram por audiência de custódia e 236 devem permanecer presos. O número indica que 95% das prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas.

Ao todo, mais de 350 pessoas (incluindo adolescentes) foram capturadas em decorrência dos conflitos. As audiências de custódia foram distribuídas nos últimos dois dias e movimentou o Fórum Clóvis Beviláqua.

Sobre os adolescentes em conflito com a lei, a reportagem apurou que parte deles foi liberada ainda na delegacia. Os demais foram encaminhados para as Varas da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza.

REFORÇO DE EQUIPES

O MPCE considera que o resultado da manutenção das prisões "foi possível devido ao reforço da equipe de promotores de Justiça nas audiências de custódia, realizadas nesta segunda (09/02) e terça-feira (10/02). A medida foi adotada para absorver a alta demanda decorrente dos episódios de desordem e violência. O efetivo passou de quatro para 11 membros nas audiências de custódia".

"A ampliação da equipe foi determinada pelo procurador-geral de Justiça, Herbet Santos, que acompanhou pessoalmente os trabalhos na Delegacia de Capturas (Decap) e no Fórum Clóvis Beviláqua. Dos 115 suspeitos apresentados na Decap, todos tiveram a prisão mantida. Já no fórum, dos 134 encaminhados, 121 permaneceram presos. No total, foram registradas 236 prisões e 15 medidas cautelares", conforme o Ministério Público.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) também informou ter designado, em caráter excepcional, dez magistrados para reforçar os trabalhos, diante do número elevado de prisões. Espaços físicos e salas também foram adaptados para atender a demanda.

TORCIDAS ORGANIZADAS

O recente confronto entre torcidas organizadas dos times Ceará e Fortaleza desagradou lideranças do Comando Vermelho (CV). Horas após as centenas de capturas, a facção divulgou 'salves' (comunicados) ordenando o fim das brigas.

O Ministério Público do Ceará confirmou que investiga o caso. Em nota, o órgão disse que: "por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), confirma que está investigando o caso. Mais informações poderão ser repassadas em momento oportuno, visando não comprometer as investigações em andamento".

O Diário do Nordeste apurou que os serviços de Inteligência dos Órgãos de Segurança Pública confirmaram a veracidade dos 'salves' e que monitoram a situação. Um dos recados dado pelo grupo criminoso de origem carioca é que "briga de torcida está totalmente ‘brecado’ dentro do Estado" (sic).

A mensagem divulgada nas redes sociais mostra que o CV é contra os embates nas ruas entre as organizadas, porque as brigas chamam a atenção da Polícia e intensificam a presença dos agentes da Segurança nas comunidades quando acionados: "já que não sabem curtir sem trazer problema para a organização, sem trazer o sistema para dentro da quebrada e ainda por cima lotando as cadeias" (sic).

Os presidentes de duas das maiores torcidas organizadas dos clubes cearenses gravaram vídeos afirmando que renunciaram aos cargos.

Nesta terça-feira (11), O MP divulgou a determinação de que quatro torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza estão suspensas de frequentar estádios por um período de cinco jogos.

“O Ministério Público alertou ainda que a reincidência de condutas violentas poderão resultar em sanções mais rigorosas, inclusive o banimento dos Estádios por período indeterminado”, segundo trecho do comunicado.