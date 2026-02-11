Organizadas de Ceará e Fortaleza são suspensas dos estádios após brigas antes do Clássico-Rei

Quatro torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza estão suspensas de frequentar estádios por um período de cinco jogos. A decisão é do Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor). A medida foi tomada após brigas registradas antes do Clássico-Rei do último domingo (8), pelo Campeonato Cearense.

A decisão do Ministério Público foi expedida na última segunda-feira (10) e, em seguida, comunicada à Federação Cearense de Futebol (FCF), aos clubes Ceará e Fortaleza, às próprias torcidas organizadas, à Polícia Militar do Ceará e também ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE).

TORCIDAS ORGANIZADAS PUNIDAS

Torcida Organizada do Ceará (TOC)

Movimento Organizado Força Independente (MOFI)

Bonde da Aliança

Força da Galera

De acordo com o Ministério Público do Ceará, haverá, durante o período de cinco jogos, a proibição do uso de materiais e instrumentos musicais nos setores habitualmente ocupados pelas torcidas organizadas punidas.

“O Ministério Público alertou ainda que a reincidência de condutas violentas poderão resultar em sanções mais rigorosas, inclusive o banimento dos Estádios por período indeterminado”, diz trecho do comunicado publicado na segunda (10).