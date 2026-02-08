Mais de 350 pessoas são capturadas após brigas de torcidas durante Clássico-Rei em Fortaleza

Uma série de brigas de torcidas rivais durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, terminou com cerca de 350 pessoas capturadas na Capital cearense neste domingo (8). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), confrontos foram registrados em diversos bairros, e resultaram em apreensões de artefatos explosivos, socos-ingleses e outros materiais usados nas agressões.

No bairro Edson Queiroz, 103 adultos e 81 adolescentes foram conduzidos pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores rivais em via pública trocando socos e chutes.

Veja vídeo dos confrontos

De acordo com a PMCE, houve apreensões de socos-ingleses, rojões, balaclavas, entorpecentes, smartphones, isqueiros e artefatos explosivos artesanais. A TV Verdes Mares apurou com o tenente Braga, do CPRaio, que torcedores do Ceará teriam armado uma emboscada para agredir os torcedores do Fortaleza.

O CPRaio também atuou na condução de um adolescente e um adulto envolvidos em confrontos foram capturados no bairro Bom Jardim. O Comando de Policiamento ainda conduziu um homem sob posse de três artefatos explosivos no Passaré.

Legenda: Itens apreendidos com os envolvidos nos confrontos entre torcedores. Foto: Divulgação/SSPDS.

Confrontos tiveram feridos

Já no bairro Barra do Ceará, no cruzamento entre as avenidas Coronel Carvalho e Major Assis, 165 pessoas que entraram em confronto foram conduzidas à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) pelo Comando Tático Motorizado (Cotam). Ao menos três feridos foram socorridos a unidades de saúde.

O entorno da Arena Castelão, onde ocorreu a partida, também registrou ocorrências, onde oito adultos foram autuados no 13º Distrito Policial (DP) por associação criminosa e tumulto.

Com eles, foram apreendidos um carro, um artefato explosivo artesanal, uma ripa de madeira, uma quantidade de maconha, uma motocicleta e celulares.