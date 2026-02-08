Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais de 350 pessoas são capturadas após brigas de torcidas durante Clássico-Rei em Fortaleza

Diversos bairros da Capital cearense registraram confrontos entre torcedores.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 20:48)
Segurança
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Legenda: Torcedores foram conduzidos a delegacias.
Foto: Reprodução/VC Repórter.

Uma série de brigas de torcidas rivais durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, terminou com cerca de 350 pessoas capturadas na Capital cearense neste domingo (8). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), confrontos foram registrados em diversos bairros, e resultaram em apreensões de artefatos explosivos, socos-ingleses e outros materiais usados nas agressões. 

No bairro Edson Queiroz, 103 adultos e 81 adolescentes foram conduzidos pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores rivais em via pública trocando socos e chutes.

Veja vídeo dos confrontos

De acordo com a PMCE, houve apreensões de socos-ingleses, rojões, balaclavas, entorpecentes, smartphones, isqueiros e artefatos explosivos artesanais. A TV Verdes Mares apurou com o tenente Braga, do CPRaio, que torcedores do Ceará teriam armado uma emboscada para agredir os torcedores do Fortaleza.

O CPRaio também atuou na condução de um adolescente e um adulto envolvidos em confrontos foram capturados no bairro Bom Jardim. O Comando de Policiamento ainda conduziu um homem sob posse de três artefatos explosivos no Passaré.

Objetos apreendidos expostos sobre bancada, incluindo vários celulares, capas de telefone, carregadores, isqueiros, luvas, socos ingleses e pedaços de tecido escuro.
Legenda: Itens apreendidos com os envolvidos nos confrontos entre torcedores.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Veja também

teaser image
Segurança

Criança de dois anos morre afogada após cair em cacimba próxima de casa em Banabuiú

teaser image
Segurança

Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada

Confrontos tiveram feridos

Já no bairro Barra do Ceará, no cruzamento entre as avenidas Coronel Carvalho e Major Assis, 165 pessoas que entraram em confronto foram conduzidas à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) pelo Comando Tático Motorizado (Cotam). Ao menos três feridos foram socorridos a unidades de saúde

O entorno da Arena Castelão, onde ocorreu a partida, também registrou ocorrências, onde oito adultos foram autuados no 13º Distrito Policial (DP) por associação criminosa e tumulto.

Com eles, foram apreendidos um carro, um artefato explosivo artesanal, uma ripa de madeira, uma quantidade de maconha, uma motocicleta e celulares. 

Assuntos Relacionados
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Mais de 350 pessoas são capturadas após brigas de torcidas durante Clássico-Rei em Fortaleza

Diversos bairros da Capital cearense registraram confrontos entre torcedores.

Matheus Facundo
Há 54 minutos
Imagem de uma ambulância do Samu para uma matéria sobre afogamento de uma criança.
Segurança

Criança de dois anos morre afogada após cair em cacimba próxima de casa em Banabuiú

Óbito foi constatado por equipe médica ainda no local.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Imagem com dezenas de chaves utilizadas pela suspeita para invadir apartamentos e furtar objetos
Segurança

Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada

Kelly Lima da Silva Ferreira, 43, foi capturada após mais uma ação criminosa.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
trecho imagem de camera de seguranca homem de capacete correndo com faca atras da vitima, via publica.
Segurança

Esfaqueado em praça pública: acusado por homicídio é condenado a 12 anos de prisão no Ceará

A acusação destaca que o crime foi "covardemente perpetrado".

Redação
07 de Fevereiro de 2026
carro incendio acidente faixa.
Segurança

Após 12 anos, motorista de carro de luxo que causou acidente e morte de gestante vai a júri no CE

Segundo a investigação, o acusado estava na contramão da via e dirigia um veículo de luxo sob efeito de álcool.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Fevereiro de 2026
dois policiais fardados de costas.
Segurança

Policiais envolvidos em inquéritos de morte passam de 'autores' a 'interventores', decide Elmano

Governador assinou decreto que muda regras de inquéritos em casos de lesão corporal e morte envolvendo policiais

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Montagem com as fotos dos chefes do PCC que moraram no Ceará. Em sequência: Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha; Rogério Jeremias de Simone, Gege do Mangue; Fabiano Alves de Sousa, o Paca; e Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, o 'El Cid' ou 'Syd'
Segurança

Por que chefes do primeiro escalão da facção PCC procuram o Ceará para morar?

A última prisão foi de um homem apontado como 'chefe da célula terrorista' da facção.

Messias Borges
06 de Fevereiro de 2026
Criança abandonada em Icó.
Segurança

Recém-nascido é encontrado abandonado no lixo, em Icó, no Ceará

Criança foi encontrada dentro de um saco plástico.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Dinheiro apreendido.
Segurança

Seis pessoas são presas em operação contra exploração ilegal de jogos no Ceará

Os suspeitos foram detidos em Quixeramobim, Pedra Branca, e Fortaleza

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto de ônibus escolar da frota municipal de Nova Russas.
Segurança

Estudante de 10 anos morre atropelada por ônibus escolar em Nova Russas

Acidente aconteceu durante o percurso da escola para a residência da criança.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Veículo da Polícia Militar do Ceará com armas, munições, drogas e objetos ilegais espalhados no capô. Cena de operação policial à noite com várias viaturas de polícia ao redor.
Segurança

Cinco pessoas são mortas a tiros em ação da Polícia, no Interior do Ceará

Caso foi na cidade de Monsenhor Tabosa. Homens mortos estariam planejando ataques em outro município.

Beatriz Irineu e Paulo Roberto Maciel*
06 de Fevereiro de 2026
Lojas cujas marquises desabaram no centro de Fortaleza.
Segurança

Marquise de lojas desaba no Centro de Fortaleza

Acidente aconteceu na madrugada e não deixou feridos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra policiais militares realizando a abordagem a um carro, onde foi preso um homem, no Eusébio. A imagem também mostra a foto 3x4 do suspeito.
Segurança

Esposa de chefe do PCC que planejou sequestro de Moro estava há 4 meses no Ceará

O casal foi preso em cidades cearenses diferentes, na última quarta-feira (4).

Messias Borges
05 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra três policiais civis, de costas, fardados e armados, em atividade no Ceará.
Segurança

Como funcionava um esquema criminoso de furto de veículos de locadoras no Ceará

Um acusado foi condenado à prisão pela Justiça Estadual por integrar organização criminosa e receptação.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
policiais feminicidio em fortaleza local da ocorrencia muro amarelo.
Segurança

'Estou aguardando a Polícia': universitária enviou mensagem antes de ser morta pelo namorado no CE

O suspeito foi preso em flagrante.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Fevereiro de 2026
Momento da prisão com policiais.
Segurança

Um dos homens ‘mais perigosos do País’ é preso no Ceará, anuncia Elmano

Contra El Cid havia dois mandados de prisão em abertos, oriundos de São Paulo.

Bergson Araujo Costa
04 de Fevereiro de 2026
Fachada da Casa da Mulher em Quixadá.
Segurança

Idoso é preso em flagrante após ameaçar filha com faca em Quixadá

O suspeito tem 83 anos e foi autuado pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
prisao homem feminicidio mulher loira policial levando algemado maos para tras.
Segurança

Namorado mata universitária por ciúmes após jovem pedir corrida por aplicativo para ir a aniversário

O motorista de APP chegou ao local de partida da corrida e se deparou com uma 'poça de sangue' próximo ao portão da residência.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Fevereiro de 2026
muro pichacao paz, comunidade.
Segurança

Mortes violentas em queda no Ceará: janeiro de 2026 foi o mês menos letal desde 2019

Foram registrados 191 homicídios/feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O número representa uma redução de 29% se comparado a janeiro de 2025.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Fevereiro de 2026
homem embaçado saindo do forum clovis bevilaqua fachada calçada.
Segurança

Após 12 anos da morte de jovem em acidente, comerciante é condenado a prestar serviços à comunidade

Durante a sessão plenária, o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica em uma festa onde ele e os amigos estavam horas antes da colisão.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Fevereiro de 2026