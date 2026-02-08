Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada

Kelly Lima da Silva Ferreira, 43, foi capturada após mais uma ação criminosa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem com dezenas de chaves utilizadas pela suspeita para invadir apartamentos e furtar objetos
Legenda: A suspeita usava chaves modificadas para arrombar os imóveis e furtar os objetos.
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma investigação rápida da equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), vinculada ao Departamento de Combate aos Crimes Patrimoniais (Depatri), resultou na captura de uma mulher suspeita de furtos em série dentro de condomínios, em Fortaleza. Em audiência de custódia realizada no último dia 4 deste mês, Kelly Lima dos Santos, 43, teve a prisão em flagrante relaxada pela Juíza de Direito, Adriana da Cruz Dantas. No entanto, a magistrada decretou a prisão preventiva da suspeita atendendo a um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).  

“No que se refere à necessidade da prisão provisória, não obstante tratar-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar de Kelly Lima da Silva Ferreira”. 
Adriana da Cruz Dantas
Juíza de Direito

A defesa de Kelly Lima não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Conforme documentos obtidos pela reportagem, Kelly Lima se aproveitava da distração de moradores, invadia os prédios e, usando chaves “michas”, abria os apartamentos, escolhia objetos de valor e furtava. Foi assim que ela entrou em um apartamento no bairro São Gerardo, na capital cearense, no último dia 30 de janeiro deste ano.  

Nessa ação, ela levou notebooks, tabletes, celulares e joias de três moradoras do imóvel. Uma das vítimas, uma doutoranda de Engenharia Civil, disse que saiu de casa pela manhã e quando retornou no fim da tarde sentiu falta de alguns objetos de valor. 

Após conversar com a colega com a qual divide o apartamento, as duas notaram que estavam faltando vários aparelhos eletrônicos. Como não havia câmeras no prédio, elas procuraram em estabelecimentos vizinhos e viram a suspeita saindo do condomínio com uma mochila.  

A Polícia foi acionada e os Oficiais Investigadores de Polícia (OIPs), da DRF, iniciaram a apuração. Por meio da descoberta da placa do veículo utilizado por Kelly, os policiais civis foram até a residência dela.  

Na casa de Kelly, os investigadores apreenderam um celular com registro de furto com o filho da suspeita. Ela foi acionada por telefone pelos parentes e informada da presença de policiais na casa. 

Inicialmente, a mulher negou ter cometido qualquer crime, mas depois confessou e disse que devolveria os bens furtados. Sem acreditar na versão de Kelly, os policiais a localizaram com o auxílio das câmeras que captaram por onde o carro dela passou e fizeram a abordagem. 

Detida, ela disse que havia entregue os objetos a um homem. O material foi recuperado pela Polícia e restituído aos donos.

Imagens com celulares, tabletes e notebooks furtados pela suspeita em um dos apartamentos.
Legenda: Celulares, tabletes e notebooks furtados pela suspeita em um dos apartamentos.
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em depoimento na Delegacia, ele confessou a prática criminosa, mas afirmou que “não tinha necessidade de praticar esse furtos”, e que isso era uma “espécie de vício”. 

A mulher recebeu voz de prisão e foi autuada em flagrante no último dia 3. O flagrante foi relaxado, mas o MPCE havia pedido que ela fosse presa preventivamente, o que foi atendido pelo Poder Judiciário.  

Procurado pela reportagem, o delegado Raphael Vilarinho, titular da DRF, disse que outras vítimas de Kelly já estavam comparecendo na sede da Especializada para representar contra ela. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Kelly Lima responde a nove procedimentos pelo crime de furto. 

