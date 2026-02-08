Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada

Uma investigação rápida da equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), vinculada ao Departamento de Combate aos Crimes Patrimoniais (Depatri), resultou na captura de uma mulher suspeita de furtos em série dentro de condomínios, em Fortaleza. Em audiência de custódia realizada no último dia 4 deste mês, Kelly Lima dos Santos, 43, teve a prisão em flagrante relaxada pela Juíza de Direito, Adriana da Cruz Dantas. No entanto, a magistrada decretou a prisão preventiva da suspeita atendendo a um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

“No que se refere à necessidade da prisão provisória, não obstante tratar-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar de Kelly Lima da Silva Ferreira”. Adriana da Cruz Dantas Juíza de Direito

Nessa ação, ela levou notebooks, tabletes, celulares e joias de três moradoras do imóvel. Uma das vítimas, uma doutoranda de Engenharia Civil, disse que saiu de casa pela manhã e quando retornou no fim da tarde sentiu falta de alguns objetos de valor.

Após conversar com a colega com a qual divide o apartamento, as duas notaram que estavam faltando vários aparelhos eletrônicos. Como não havia câmeras no prédio, elas procuraram em estabelecimentos vizinhos e viram a suspeita saindo do condomínio com uma mochila.

A Polícia foi acionada e os Oficiais Investigadores de Polícia (OIPs), da DRF, iniciaram a apuração. Por meio da descoberta da placa do veículo utilizado por Kelly, os policiais civis foram até a residência dela.

Na casa de Kelly, os investigadores apreenderam um celular com registro de furto com o filho da suspeita. Ela foi acionada por telefone pelos parentes e informada da presença de policiais na casa.

Inicialmente, a mulher negou ter cometido qualquer crime, mas depois confessou e disse que devolveria os bens furtados. Sem acreditar na versão de Kelly, os policiais a localizaram com o auxílio das câmeras que captaram por onde o carro dela passou e fizeram a abordagem.

Detida, ela disse que havia entregue os objetos a um homem. O material foi recuperado pela Polícia e restituído aos donos. Legenda: Celulares, tabletes e notebooks furtados pela suspeita em um dos apartamentos. Foto: Divulgação/Polícia Civil Em depoimento na Delegacia, ele confessou a prática criminosa, mas afirmou que “não tinha necessidade de praticar esse furtos”, e que isso era uma “espécie de vício”.

A mulher recebeu voz de prisão e foi autuada em flagrante no último dia 3. O flagrante foi relaxado, mas o MPCE havia pedido que ela fosse presa preventivamente, o que foi atendido pelo Poder Judiciário.