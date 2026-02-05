Esposa de chefe do PCC que planejou sequestro de Moro estava há 4 meses no Ceará

A esposa do chefe da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como 'El Cid' ou 'Syd', disse à Polícia cearense que estava no Estado há 4 meses. O casal foi capturado no Ceará, nessa quarta-feira (4).

Sidney é um dos suspeitos de planejar o sequestro de autoridades, entre elas o senador da República e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Maria Margarida Silva de Santana, de 39 anos, foi presa em flagrante na cidade de Iguatu, no Centro-Sul do Estado, quando se preparava para embarcar em um ônibus com destino à São Paulo, na posse de uma identidade falsa. O marido dela foi detido horas depois, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme documentos obtidos pela reportagem, a mulher contratou um táxi para fazer uma viagem de um parque aquático localizado em Aquiraz para Iguatu.

Por volta de 3h20 (madrugada) de quarta-feira (4), uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), deu ordem de parada ao táxi, na CE-060.

O motorista tentou fugir, mas foi seguido pelos policiais militares e abordado após 4 quilômetros. Ele se identificou como taxista e confessou que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Uso de documento falso

Entretanto, a passageira chamou mais atenção dos policiais militares. Na revista, uma policial feminina encontrou uma identidade no nome de Bárbara Greyce Luigi Afonso, expedida no Pará, escondida entre os seios da mulher.

A suspeita informou que iria à garagem de uma empresa de ônibus, para ingressar em um transporte com destino à São Paulo. Os policiais liberaram o motorista e a passageira e fizeram o acompanhamento do carro.

Ao chegarem na garagem da empresa de transporte, os PMs realizaram uma nova abordagem. O motorista do ônibus informou à Polícia que não constava o nome de Bárbara Greyce entre os passageiros do ônibus e que não conhecia a mulher, mas revelou que um colega, de outra empresa, perguntou se teria a viagem de Iguatu para São Paulo e afirmou que "tinha uma passageira interessada em comprar uma passagem".

Os policiais verificaram o QR Code da identidade da mulher e foram levados somente ao site da Secretaria da Segurança do Pará, sem a validação do documento. Diante das suspeitas, foi dada voz de prisão à mulher.

Na Delegacia Regional de Iguatu, a suspeita confirmou que utilizava um documento falso e revelou a verdadeira identidade: Maria Margarida Silva de Santana, de 39 anos, natural de Surubim (Pernambuco).

Margarida reconheceu que "já teve processo e já pagou as pendências na Justiça", segundo o Termo de Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante. Ela afirmou que estava em Fortaleza há 4 meses, para trabalhar como garota de programa e justificou que comprou o documento falso na internet, por R$ 2,5 mil, para preservar a sua identidade durante o trabalho.

Prisão de chefe do PCC

Policiais da Inteligência checaram as informações sobre Maria Margarida e descobriram que ela é companheira de Sidney Piovesan, 'El Cid' ou 'Syd'. O home é apontado como um dos principais chefes da facção paulista PCC que estavam foragidos.

O aprofundamento das investigações levou os policiais à localização de Sidney no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito foi abordado na posse de um veículo de luxo e preso.

A prisão foi comemorada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais: "Um dos bandidos mais perigosos do país, El Cid, chefe da célula terrorista do PCC, é preso pela nossa PM no Ceará. Fugiu de penitenciária paulista, veio se esconder no Ceará, e aqui não teve vida fácil. Capturado pela polícia cearense e entregue à PF. Parabéns à nossa polícia!".

O suspeito é acusado de ser um dos mentores do plano de sequestro do senador Sérgio Moro (União Brasil), em 2023, e de planejar os assassinatos do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, e do coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, Roberto Medina. Os planos criminosos não foram colocados em prática.

'El Cid' estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto, por homicídio e associação para o tráfico de drogas, oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).