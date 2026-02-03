Diário do Nordeste
Racha no CV: Polícia prende 'Shoyu', acusado de envolvimento em guerra interna de facção no Ceará

Duas pessoas foram assassinadas em menos de duas semanas.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
poste pichado sigla comando vermelho, homem empurrando carrinho rua de fortaleza.
Legenda: Racha interno na facção resultou nos crimes.
Foto: Thiago Gadelha.

Um racha interno na facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) resultou em uma sequência de mortes na região do Grande Pirambu e Jacarecanga. Quase um ano após as mortes, um dos suspeitos foi preso em Fortaleza.

Francisco Bruno Silva Soares, o 'Shoy' ou 'Shoyu' está na lista dos acusados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pela morte de Mauro César da Silva Oliveira, o 'Cesinha'. 'Shoyu' foi preso na última semana, por força de um mandado de prisão expedido pela 6ª Vara do Júri. A defesa nega a participação dele no crime.

'Cesinha' foi o primeiro a morrer devido a uma discussão entre 'subgrupos' da mesma facção. No dia 16 de fevereiro de 2025, a vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica e voltava de um pré-carnaval no bairro Jacarecanga quando foi surpreendida por homens armados que, segundo a denúncia, gritaram: "tá decretado. Fiel autorizou".

O grupo de atiradores sob comando naquela madrugada de Eliandro de Sousa Silva, o 'Mofo', se referia a uma suposta ordem de morte concedida por Carlos Mateus da Silva, o 'Skidum' ou 'Fiel', um dos homens mais procurados pelas Forças de Segurança do Ceará e líder do CV no Grande Pirambu.

Dias depois, veio a informação que a execução de 'Cesinha' não tinha sido confirmada pela cúpula da organização criminosa: "por essa razão, Eliandro, vulgo Mofo, foi executado pelos próprios membros da facção. No que se refere à motivação, colheu-se que foi torpe, consistente no conflito entre membros de organização criminosa", conforme a acusação.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher é presa suspeita de agredir o filho com panela de pressão, no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

teaser image
Segurança

Ceará deve abrir 5 mil novas vagas no sistema prisional, anuncia Elmano

BRIGA NO 'NATAL DA DIRETORIA'

A discussão dentro do grupo carioca surgiu ainda no fim de 2023. De acordo com documentos que a reportagem teve acesso, lideranças da facção no Bairro Ellery e na comunidade de Areia Grossa (Pirambu) confraternizavam no 'Natal da Diretoria' daquele ano e se desentenderam.

"Fato este, que teria dado ensejo ao grupo liderado por v. MOFO e v. SHOYO (todos pertencentes à mesma organização criminosa – COMANDO VERMELHO – à qual a vítima também pertencia) - a tramarem a morte de MAURO CÉSAR. Destarte, essa seria a motivação da morte, todavia, teria sido utilizado como pretexto para a morte da vítima um suposto envolvimento amoroso que a vítima tinha com uma ex-companheira de outro membro da facção".

Mauro César foi assassinado no dia 16 de fevereiro de 2025. 

A morte de Cesinha intensificou o conflito interno e como consequência "alguns envolvidos foram punidos, conforme seu nível de participação". A execução contou com a participação de um adolescente. 

Duas semanas depois, em 1º de março de 2025, Eliandro foi morto a tiros por ter dito que a morte de Cesinha estava autorizada, mesmo não tendo recebido a ordem. Ele morreu no Pirambu, área há alguns anos dominada por ‘Skidum’.

DEFESA PEDE IMPRONÚNCIA

Taian Lima, advogado de Francisco Bruno Silva, considera que a acusação não foi capaz de juntar aos autos provas que indiquem a participação do acusado no crime: "a suposta rixa sequer foi confirmada nos autos do processo".

A defesa pede a impronúncia do réu e diz "foram ouvidas pelo menos 15 testemunhas durante a instrução criminal, e absolutamente nenhuma delas apontou o nosso constituinte como sendo um dos executores ou suposto mandante do caso em comento".

A acusação se sustenta em terreno movediço, provas inquisitoriais, sem a devida confirmação em juízo. A lei processual penal é categórica ao ensinar que não se pode fundamentar decisão com base exclusiva em elementos colhidos na investigação. Por isso, esperamos a sentença de impronúncia e conseqüentemente a revogação da prisão de Francisco Bruno.
Taian Lima
Advogado.

QUEM É O ‘SKIDUM’

Temido dentro e fora da facção carioca Comando Vermelho (CV) e dono de uma extensa ficha criminal. Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', é um dos criminosos cearenses que se esconde nas comunidades do Rio de Janeiro, enquanto segue dando ordens para crimes no Ceará.

O Diário do Nordeste levantou a informação de que nos últimos três anos, 'Skidum' participou diretamente de, pelo menos, 12 homicídios.

Carlos era pescador no Grande Pirambu, região de Fortaleza onde continua sendo influente, mesmo à distância. A reportagem apurou que em 2014 ele se aproximou do 'mundo do crime'. Em 2015, já era acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por um homicídio.

De acordo com a denúncia feita há 10 anos, Carlos Mateus já era conhecido na região como 'Skidum', o membro da 'Gangue da Areia Grossa', "associação criminosa armada apontada como responsável por diversos crimes de homicídio".

No ano de 2021, Carlos Mateus já ocupava posição de liderança no Comando Vermelho. Autoridades passaram a ter informações de que a 'Tropa do Fiel' reivindicava a autoria de determinadas execuções ocorridas no Grande Pirambu. Matar a mando de 'Skidum' virou "símbolo de orgulho" e força no grupo carioca.

