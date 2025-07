Chefe do CV no Pirambu escondido no RJ deve ir a júri por morte de homem que saiu para comprar fruta

Um chefe da facção carioca Comando Vermelho (CV) na região do Grande Pirambu, em Fortaleza, e atualmente escondido na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, deve ir a júri popular. A Justiça do Ceará decidiu pronunciar Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum', que há anos segue na lista da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) como um dos criminosos mais procurados do Estado.

Além dele, também devem sentar no banco dos réus Francisco Caio Maia da Silva, o 'Botinha' e o Jonas Ferreira de Sousa, conhecido como 'Chinês'. O trio é acusado pela morte de um homem que não queria mais participar da facção.

Arnold da Silva Queiroz havia sido posto em liberdade há menos de duas semanas quando foi assassinado a tiros. A vítima foi surpreendida quando saiu de casa para comprar frutas.

Segundo documentos obtidos pela reportagem, o crime aconteceu a mando de 'Skidum'. Um quarto acusado identificado como Antônio Rodrigues de Lima, o 'Cipó', foi impronunciado, ou seja, não deve ser julgado pelo Conselho de Sentença formado por populares.

Os juízes da 6ª Vara do Júri, que atua exclusivamente em ações penais de crimes dolosos contra à vida no contexto das organizações criminosas, decidiram que contra 'Cipó' há ausência de provas judicializadas suficientes que apontem a participação dele neste homicídio.

A defesa de Francisco Caio, Jonas Ferreira e Antônio Rodrigues foi contactada pela reportagem e não respondeu até a edição desta matéria. O advogado de 'Skidum' não foi localizado pelo Diário do Nordeste.

VÍTIMA FOI SURPREENDIDA

Arnold estava em liberdade há 12 anos após passar cinco anos preso por ter sido condenado por crime contra o patrimônio. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a vítima tinha anunciado o desejo de se retirar do Comando Vermelho "sendo este o motivo de sua execução".

"No fatídico dia, horário e local acima referidos a vítima havia saído da casa de sua sobrinha, onde estava morando após ter cumprido pena, para comprar frutas, quando foi abordado pelos réus que chegaram numa motocicleta da marca Bros 125 de cor preta e efetuaram os disparos de arma de fogo que deram causa à morte, os atiradores eram apoiados por indivíduos não identificados que estavam num veículo de cor escura, cujas placas não foram anotadas pelas pessoas que assistiram o evento criminoso". MPCE

A denúncia foi oferecida no dia 13 de março de 2025 e recebida em juízo duas semanas depois. Antônio Rodrigues de Lima foi citado pessoalmente. 'Skidum' e 'Botinha' não foram localizados. Já 'Chinês' respondeu à acusação por meio de advogado.

Os magistrados pontuaram que as qualificadoras apontadas na denúncia, como que o crime aconteceu por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetidas a julgamento "existindo elementos indicativos de sua ocorrência".

FICHA EXTENSA DE 'SKIDUM'

Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', consta na Lista dos Mais Procurados da SSPDS, onde é descrito como "chefe de organização criminosa com atuação no bairro Pirambu, em Fortaleza/CE, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo" e "indivíduo de alta periculosidade".

10 processos por homicídio que tramitam na Justiça do Ceará têm Carlos Mateus como investigado ou réu (dos quais 9 aconteceram em 2022 e 2023). Segundo a Polícia, 'Skidum' ordena homicídios principalmente na região do Grande Pirambu.

Ele também responde a processos por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Ao ser procurado pela polícia cearense, 'Skidum' fugiu para o Rio de Janeiro - berço da facção Comando Vermelho - e conseguiu esconderijo no Complexo da Maré, sob a proteção de Edgar Alves de Andrade, o 'Doca'.