'Homem que decide as coisas', líder da GDE e matador da facção: quem é o alvo de operação no Ceará

A Polícia Civil do Ceará deflagrou nessa sexta-feira (11) a 'Operação Refratária', na qual cumpriu 11 mandados de prisão. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que um dos alvos das buscas foi William Oliveira Silva, o 'Ceguinho', apontado pelas autoridades como um dos líderes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e que se autodenomina 'homem que decide as coisas' dentro da facção.

Conversas analisadas a partir da apreensão do celular de 'Ceguinho' no fim do ano passado ajudaram as autoridades a avançar nas investigações e identificar outros suspeitos ligados ao crime organizado. Era de William que partiam ordens relacionadas à venda de drogas e outros crimes, como homicídios.

Segundo o delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem de 31 anos tinha posição de liderança e já estava em uma unidade prisional da Região Metropolitana de Fortaleza desde novembro do ano passado.

"11 mandados de prisão foram cumpridos, sendo cinco em unidades prisionais. Todos têm passagens pela Polícia por crimes variados, mais notadamente tráfico de drogas e homicídios. São suspeitos de 18 a 35 anos, com passagens pelos crimes de homicídios, organização criminosa e tráfico de drogas. 70 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de aparelhos telefônicos", disse o delegado.

MORTE DE DESAFETO

Em novembro de 2024, 'Ceguinho' e Carlos André de Almeida Bandeira, o 'Jacaré' foram presos pela morte de Thiago Barbosa Feitosa, o 'Xilito'. O crime aconteceu no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza e, segundo a acusação, foi a mando de 'Ceguinho'.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou a dupla em janeiro deste ano de 2025 afirmando que 'Xilito' também integrava a Guardiões do Estado. "Em decorrência do uso indiscriminado de crack e por apresentar outros comportamentos tidos como inadequados à facção, o denunciado William, v. "CEGUINHO" determinou que Carlos André , v. "Jacaré" executasse (assassinasse) a vítima Thiago, v. 'Xilito'", segundo o MP.

'Xilito' estava, como de costume, no seu ponto de comercialização de drogas quando foi surpreendido por André, armado. William teria tranquilizado André "sobre eventuais questionamentos que sejam levantados por moradores a respeito da morte da vítima O réu William, v. 'Ceguinho' menciona a si mesmo como "o homem que decide as coisas".

"E outra coisa, se alguém vier falar, meu filho, rapaz tu diz: quem decide as coisas ai não é eu não, quem decide as coisas aí é o homem aí, entendeu? Se foi feito, foi feito da parte do homem aí, pronto. E mataram, tá entendendo? Acabou. Vamo para frente" (sic).

O MP denunciou a dupla por homicídio qualificado com motivação torpe, "consistente na aplicação ilegal de pena de morte devido comportamentos tidos como inadequados da vítima". No último dia 15 de janeiro o juiz da 5ª Vara do Júri acolheu a denúncia, tornando os denunciados réus.

As defesas dos citados não foram localizadas pela reportagem e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.