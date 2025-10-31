Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Duas profissionais de saúde discutindo em uma clínica, vestindo coletes verdes com nome de unidades de saúde e procedimentos médicos

Ceará

Clínicas de estética em Fortaleza são interditadas temporariamente por irregularidades

Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), ao todo, oito estabelecimentos na Capital foram autuados devido a infrações

Redação 04 de Julho de 2025
movimento de veículos na avenida alberto craveiro em fortaleza em dia chuvoso. Avenida deve receber investimentos de rede de alta tensão de energia

Negócios

Ruas de Fortaleza vão receber redes de alta tensão de energia; veja quais

Obras fazem parte de plano de investimentos da Enel Ceará de R$ 7,4 bilhões até 2027

Paloma Vargas 04 de Junho de 2025
Montagem com duas imagens da modelo e dentista Morgana Carlos. À esquerda, ela aparece emocionada em vídeo gravado à noite denunciando o roubo de sua coroa. À direita, Morgana posa com maquiagem e coroa de Miss Brasil Terra 2023, vestindo traje branco e joias.

Zoeira

Miss Brasil Terra tem coroa levada durante furto em Fortaleza

Morgana Carlos denunciou o fato nas redes sociais e fez um apelo para que pessoas que eventualmente encontrem ou tenham informações sobre a coroa entrem em contato

Redação 08 de Maio de 2025
Sequência de três imagens mostram carro colidindo contra moto e derrubando muro de residência em Fortaleza

Ceará

Carro colide contra moto e derruba muro de residência em Fortaleza: veja vídeo

Em nota, a AMC informou que os ocupantes da motocicleta não se feriram

Carol Melo 26 de Abril de 2025

Segurança

Carro capota e deixa mãe e filha de cabeça para baixo em via de Fortaleza; veja vídeo

O acidente envolveu dois veículos. Um deles capotou

Redação 31 de Julho de 2024
IJF

Segurança

Bebê baleada em praça de Fortaleza segue internada no IJF

A menina foi ferida após tiroteio que deixou um morto no Joaquim Távora, na última sexta-feira (14)

Redação 16 de Junho de 2024
No escuro, homens usaram lanternas de celulares para procurar objetos de valores

Segurança

Igreja é furtada três vezes em menos de 24 horas no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza

Homens entraram por telhado, quebraram forro e até se feriram durante ação criminosa

João LIma Neto 13 de Fevereiro de 2023
Mulher foi morta em entrada de vila

Segurança

Vigilante mata esposa no meio da rua e tira a própria vida em Fortaleza

Segundo a polícia, três armas foram encontradas com o vigilante.

Redação 06 de Julho de 2022
Assalto

Segurança

Trio rouba pizzaria e leva celular, aliança e documentos de vereador de Fortaleza

Vídeo mostra momento em que três homens invadem estabelecimento e levam pertences dos clientes

Redação 10 de Fevereiro de 2022
Mototaxista para trânsito e ajuda idosa de 92 anos a atravessar avenida em Fortaleza

Metro

Motociclista para trânsito e ajuda idosa de 92 anos a atravessar avenida em Fortaleza; veja vídeo

Ela e a filha esperaram dez minutos para passar de um lado para o outro, mas nenhum veículo deu passagem para as duas

Itallo Rocha e Rafaela Duarte 18 de Setembro de 2021
1 2 3