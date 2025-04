Carro colide contra moto e derruba muro de residência em Fortaleza: veja vídeo

Uma motorista destruiu parte do muro de uma residência, na tarde dessa sexta-feira (25), ao perder aparentemente o controle do veículo que conduzia após colidir contra um motociclista, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. O acidente foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o carro, que estava na Rua Pinho Pessoa, avança a preferencial no cruzamento. Em seguida, uma moto com duas pessoas, que trafegava na Avenida Rui Barbosa, bate contra a lateral do automóvel.

Vídeo mostra momento da colisão

Com a colisão, a motorista parece perder o controle e colide contra o muro da residência. (Assista abaixo)

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que os ocupantes da motocicleta não se feriram. No entanto, devido ao susto, a condutora do automóvel passou mal e teve que se encaminhada para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde dela.

Devido ao acidente, agentes do órgão tiveram que realizar o controle de tráfego no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Pinho Pessoa.

