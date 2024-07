Carro capota e deixa mãe e filha de cabeça para baixo em via de Fortaleza; veja vídeo

Um carro capotou na noite dessa segunda-feira (29), no cruzamento entre a rua Padre Valdevino e a avenida Rui Barbosa, em Fortaleza. O acidente deixou ao menos duas vítimas feridas, sendo uma criança e uma mulher. Elas estavam de cabeça para baixo quando foram resgatadas por voluntários e encaminhadas a uma unidade de saúde.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que a ocorrência foi registrada por volta de 23h30min e envolveu dois veículos: um Fiat Argo e um Duster. Um deles capotou com a colisão.

Osvaldo Furtado, diretor do Corpo de Socorristas Voluntários do Ceará, contou que as vítimas foram resgatadas por ele e por um colega do grupo, que moram no prédio na esquina onde foi registrado o acidente. "Descemos e fomos ajudar. Na primeira análise, ambas [as vítimas] estavam conscientes e orientadas. Verificamos se tinham alguma fratura, sangramento, mas, como não tinham, iniciamos a soltura do cinto de segurança. Primeiro com a filha, depois retornamos para tirarmos a mãe", ele disse.

A preocupação dos socorristas voluntários era em retirar as duas da posição em que estavam, de cabeça para baixo, dentro do carro. Elas não apresentavam ferimentos. Somente a mulher relatou uma leve dor no braço esquerdo. "Deixamos na posição melhor. E, quando o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] chegou, ambas foram para a ambulância serem avaliadas e, em seguida, foram conduzidas ao hospital para mais exames", complementou o diretor.

O motorista do outro veículo envolvido na ocorrência não teria sofrido ferimentos.

Veja também Ceará Emergência climática: entenda o papel das áreas verdes na criação de cidades com clima mais fresco Ceará Bebê de 8 dias é salvo por PM após se engasgar com leite materno no bairro Vila União; veja vídeo Ceará Descarte incorreto de resíduos é prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano

Socorristas voluntários

Osvaldo contou que o grupo de socorristas voluntários presta suporte a vítimas de trânsito, geralmente, em períodos de feriado prolongado.

"Ficamos de prontidão na [rodovia] CE-090 junto à Polícia Rodoviária Estadual [PRE] e, na [rodovia] BR-020 e 222, com a PRF [Polícia Rodoviária Federal]. Procuramos estabilizar as vítimas até a chegada do Samu e dos bombeiros", explicou o voluntário.

O grupo, que conta com técnico em enfermagem, enfermeiro, médico e socorrista, também atua em eventos como Caminhada com Maria e Evangelizar É Preciso.