Descarte incorreto de resíduos é prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano

Uma das causas do acúmulo de lixo é a falta de conduta correta da população. Durante o processo de melhorar a gestão de resíduos em uma cidade como Fortaleza e incentivar o descarte adequado pela população, é preciso focar em ações que estimulem a educação sobre quais são as práticas adequadas.

Outro agravante é a ação inadequada de grandes geradores de resíduos também gera prejuízos para a cidade. Muitos moradores colocam o lixo fora de casa em dias e horários em que o caminhão de coleta não passa, e estabelecimentos comerciais que geram mais de 100 litros de resíduos ou 50 litros de entulho por coleta não contratam serviços de coleta particular, descartando incorretamente nas ruas, canteiros centrais ou terrenos baldios. Além disso, carroceiros despejam entulhos e materiais volumosos, como móveis velhos, nas ruas em vez de levá-los aos Ecopontos.

Um manejo eficaz dos resíduos tem impactos positivos significativos na saúde pública e no meio ambiente. A redução do acúmulo de lixo contribui para a diminuição da proliferação de vetores de doenças, como roedores e insetos, que podem ser atraídos por resíduos em decomposição. Além disso, a correta disposição de resíduos evita a poluição de cursos d'água, como rios e canais, vitais para o ecossistema local e para a qualidade da água consumida pela população.

A limpeza regular das áreas públicas e a manutenção adequada dos espaços urbanos também têm efeitos positivos na estética da cidade. Um ambiente limpo e bem cuidado melhora a qualidade de vida dos moradores, tornando os bairros mais agradáveis e atraentes para residentes e visitantes. No último ano, através do trabalho de educadores ambientais da Ecofor, foram revitalizados 376 pontos de lixo na cidade, que foram transformados em espaços de convivência com grafite e jardinagem.

Legenda: Ponto de descarte de lixo irregular após revitalização Foto: Divulgação

O envolvimento da comunidade e a colaboração entre o setor público e privado são essenciais para uma gestão de resíduos bem-sucedida. Organizações comunitárias, empresas de reciclagem e iniciativas locais podem trabalhar juntas para promover a conscientização e implementar soluções práticas para a destinação do lixo. Projetos de compostagem comunitária, programas de coleta seletiva e eventos de limpeza são exemplos de como a participação ativa pode contribuir para um ambiente mais limpo e sustentável.

Ecopontos e coleta domiciliar

Em Fortaleza, um dos equipamentos voltados para o descarte adequado são os Ecopontos, que contam com 105 unidades distribuídas pela Capital. Eles recebem o descarte de materiais como papelão, plásticos, vidros, metais, óleo de cozinha, pequenos entulhos, restos de poda, móveis e estofados velhos.

Além disso, para a destinação correta dos resíduos, a população também precisa ficar informada sobre os horários do caminhão coletor, que passa em cada rua dos bairros pelo menos três vezes na semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, ou terças, quintas e sábados, nos períodos diurnos ou noturnos. Os dias e horários estão determinados e podem ser consultados pelo site: https://www.marquiseambiental.com.br/maiorlimpeza/. No Centro e Beira Mar, a coleta ocorre diariamente devido ao fluxo intenso das regiões.