Vale Gás Social: Governo entrega último lote de 2024 com mais de 208 mil tíquetes

O Governo do Ceará entregou nesta terça-feira (19) o terceiro e último lote do Vale Gás Social para os 184 municípios do Estado. Nesta remessa, foram repassados às prefeituras cearenses exatos 208.309 tíquetes. O investimento nesta etapa foi de R$ 20,3 milhões.

Praticamente todos os vales são destinados às famílias que têm direito ao benefício, enquanto 351 vão para cozinhas que estão em bairros de alta vulnerabilidade social e para entidades credenciadas no programa Mais Nutrição.

O Vale Gás Social é distribuído em três entregas por ano e destinado a mais de 200 mil famílias cearenses. Em 2024, foram entregues mais de 621 mil tíquetes, com valor universal de investimento de pouco mais de R$ 60 milhões. Criado há quatro anos, o programa permite que as famílias recarreguem gratuitamente o botijão de gás.

Tem direito ao benefício do Vale Gás Social as famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância Ceará, famílias inscritas no CadÚnico e que recebem Bolsa Família, cozinhas sociais em áreas de vulnerabilidade e entidades cadastradas no programa Mais Nutrição.