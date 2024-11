UFC decide manter nome de ex-reitor na Concha Acústica após polêmica sobre mudança

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará (UFC) determinou, em reunião nesta segunda-feira (18), a manutenção do nome do ex-reitor e fundador da instituição cearense, Antônio Martins Filho, na Concha Acústica da Universidade. Dessa forma, o nome oficial do espaço passa a ser "Concha Acústica Reitor Antônio Martins Filho".

Ao todo, foram 31 votos a favor e 6 contra. O embasamento para a decisão, conforme a UFC, vem da identificação, realizada pelo Memorial da Universidade, de um documento que atesta a existência do nome Auditório Martins Filho para o auditório da Concha Acústica.

O documento, aponta a própria universidade, está presente na ata da 49ª Sessão Extraordinária do Consuni, realizada no dia 29 de agosto de 1959. Na época, uma comissão de estudantes da Escola de Engenharia apresentou um memorial solicitando o nome do então reitor no equipamento. A solicitação foi aprovada por unanimidade naquele momento.

No entanto, um erro na pesquisa dos documentos sobre a Concha Acústica não havia identificado a ata antes da 138ª Sessão Ordinária do Consuni, realizada no último dia 1º de novembro deste ano. Durante a sessão, os conselheiros aprovaram o nome de Bergson Gurjão Farias, ex-estudante da UFC perseguido e morto pela ditadura militar, para o equipamento.

Segundo a UFC, a primeira ata só foi identificada pelo Memorial da UFC no último dia 13, o que levou o reitor da UFC e presidente do Consuni, Custódio Luís Silva de Almeida, a deliberar sobre a questão nesta segunda.

Agora, a deliberação deve ser convertida em resolução do Conselho Universitário, certificando a decisão de 29 de agosto de 1959.

A UFC ressaltou que Bergson Gurjão será homenageado em um espaço cultural no prédio da Reitoria, a ser entregue no próximo dia 10 de dezembro, conforme medida aprovada pelo Consuni.

Polêmica nas redes

Antes da deliberação, o ex-prefeito de Fortaleza e filho de ex-reitor, Roberto Cláudio, havia criticado que a Concha Acústica ganhasse o nome do ex-aluno. "O professor Martins Filho, junto com outros homens e mulheres, ajudou não só a fundar a UFC, mas a mudar a história do Ceará”, apontou, na ocasião.

Quem também opinou sobre o assunto foi o ex-reitor Cândido Albuquerque. “O que me assusta é a retirada do nome do autor da obra para colocar o nome de um ex-aluno, morto quando lutava por suas ideias. Penso que outro espaço acadêmico poderia receber o nome de Bergson, respeitando-se a memória e a história do nosso primeiro e maior Reitor”, defendeu.