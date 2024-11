Após denúncias, Instituto Dragão do Mar assina termo de conduta e reforça medidas contra assédio

O Instituto Dragão do Mar (IDM), órgão do Governo do Ceará, assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para se comprometer a continuar com a adoção de medidas contra assédio no ambiente trabalhista. O documento firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) é resultado de uma série de denúncias de ex-funcionários de um do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), conforme publicado pelo Diário do Nordeste em janeiro deste ano.

No termo, o órgão se comprometeu e acompanhar casos de perto e tomar ações que previnam e impeçam qualquer tipo de violência no âmbito do trabalho em todo o Instituto e seus vinculados.

Conforme o MPT divulgou nesta segunda-feira (18), "as ações deverão contemplar a inclusão de regras de conduta sobre assédio moral e sexual, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias e capacitação em todos os níveis hierárquicos".

A procuradora do Trabalho Christiane Vieira foi quem propôs o termo. "O assédio afeta a dignidade das pessoas trabalhadoras, que têm direito a um ambiente laboral seguro e saudável, sendo este o objetivo do acordo firmado, que também prevê a conscientização da sociedade através da programação cultural temática que deverá ser desenvolvida em 2025 e 2026 pelo IDM", pontuou.

Uma ação coletiva de cerca de oito funcionários e ex-funcionários do CCBJ, denunciou ao MPT práticas de assédio, perseguições e violação de direitos trabalhistas, o que motivou investigações e culminou com o compromisso de ajuste de condutas.

O IDM anunciou o desligamento da profissional no mesmo mês que as denúncias se tornaram públicas. O órgão ressaltou que desligamento da gestora foi resultado de avaliações de gestão do instituto, em processo iniciado antes de o caso ser noticiado.

IDM anuncia reforço ações

Em nota, o IDM informou que com o TAC, reforça seu compromisso em continuar práticas saudáveis e éticas no ambiente de trabalho. O órgão frisou o funcionamento do Canal de Ética, em plataforma nova desde o último mês de junho, onde colaboradores podem fazer denúncias anônimas e acompanhar o andamento delas.

O Instituto pontuou que tem "investido significativamente em treinamentos e conscientização de seus colaboradores" no sentido de coibir assédios. Conforme o IDM, até o momento foram feitos 78 treinamentos de temas como: importância da realização de feedbacks, saúde mental no trabalho, liderança, conexão e engajamento nas relações interpessoais, combate ao assédio moral e sexual, além da divulgação do Canal de Ética.

Internamente, ainda foram desenvolvidas 51 ações voltadas para saúde mental no trabalho, cuidados com a pessoa colaboradora, prevenção ao assédio moral, programas de vacinação, saúde e higiene bucal (Odontomóvel), combate à violência contra a mulher, prevenção ao suicídio e promoção da diversidade e inclusão.

Com a assinatura do TAC, o IDM se compromete a implementar novas ações em 2025, com foco na ampliação das medidas de combate ao assédio, discriminação e promoção da ética no ambiente de trabalho. A instituição não medirá esforços para alcançar os objetivos estabelecidos no TAC, reforçando ainda mais o seu papel como modelo de boas práticas em direitos humanos e ambiente de trabalho seguro.

Relembre os casos

As denúncias contra a ex-gestora datam desde o ano de 2021, e os ex-funcionários alegam conivência por parte do órgão e do IDM. Segundo as vítimas, há relatos de constrangimentos para que eles não façam reclamações. Conforme os denunciantes, a gestora destratava funcionários e tentava descredibilizá-los constantemente. Em alguns casos, ela teria impedido possibilidades de crescimento na instituição, não renovando o contrato de pessoas por "motivos pessoais".

O caso mais grave relatado é o de um ex-técnico-administrativo, que contou à reportagem ter sofrido assédio sexual pela gestora durante alguns meses, entre o fim de 2021 e o começo de 2022. A gestora começou a oferecer caronas ao colaborador, que morava longe, e teria iniciado uma série de investidas.

"Ela começou a relatar experiências sexuais dela e deu a entender estar disponível para mim, pois já havia feito sexo com outras pessoas que tinha dado carona. Ela chegou a colocar a mão dela em seu órgão sexual quando o carro parava nos sinais", relata.

O assédio escalonou quando, segundo a vítima, ela o chamou para dormir na casa: "Sempre em investidas veladas e querendo me passar mensagens". Ele relatou o fato em Boletim de Ocorrência (B.O) feito no 30º Distrito Policial, no bairro São Cristóvão.

Veja nota do IDM na íntegra

Instituto Dragão do Mar

Fortaleza, 18 de novembro de 2024