Morada Nova: Prefeitura e Estado investigam surto de infecções em funcionários de fábrica calçadista

A Prefeitura de Morada Nova investiga uma série de entradas nas unidades municipais de saúde por infecções gastrointestinais. Os pacientes seriam trabalhadores de uma fábrica calçadista instalada no município, a Coopershoes. O surto no município apresenta sintomas como náusea, vômito e diarreia.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos da Silva, mais de 200 atendimentos foram realizados na UPA local desde quinta-feira (14). A Vigilância Sanitária da cidade e do Estado fizeram coletas na fábrica para averiguar a qualidade da água e dos alimentos oferecidos aos trabalhadores.

A demanda foi tanta que uma parcela, ainda que pequena, desses pacientes foi encaminhada ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. O Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen) realiza a análise das amostras.

Segunda nota divulgada pela Prefeitura de Morada Nova, mais informações sobre a investigação em curso serão divulgadas após o resultado das análises das amostras.

Coopershoes se pronuncia

A Coopershoes informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do surto de sintomas gastrointestinais por parte de "membros da comunidade" e, imediatamente, notificou a Secretaria de Saúde de Morada Nova ainda no dia 14.

No mesmo dia, a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção nas instalações da empresa. "Além disso, procedemos à coleta de amostras de água e alimentos, que foram encaminhadas para análise em um laboratório credenciado do estado, na cidade de Fortaleza", completou.

"Estamos aguardando os resultados dessas análises e, assim que forem disponibilizados, compartilharemos todas as informações com os órgãos responsáveis, reafirmando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos colaboradores e da comunidade", concluiu.