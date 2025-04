Nove municípios do Ceará terão aumento nas tarifas de água e esgoto; saiba quais

A conta de água vai ficar mais cara em nove municípios do Interior do Ceará a partir do próximo mês de maio. Os reajustes tarifários foram aprovados pela Agência Reguladora do Estado (Arce) e publicados em três resoluções distintas — duas delas estabelecem o mesmo aumento linear de 3,45%, enquanto outra determina que seja de 10,88%.

Serão impactadas pelos aumentos de 3,45% as cidades de Camocim, Nova Russas, Aiuaba, Caririaçu, Crato, Icó, Jardim e Quixelô.

Já em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, o reajuste será maior, de 10,88%.

Clientes terão de ser comunicados nas faturas

Os reajustes são aplicáveis à tabela de tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs).

Conforme as resoluções 7, 9 e 11, publicadas no último 10 de abril, os SAAEs deverão divulgar as tabelas com os novos valores das tarifas de água e esgoto e os preços públicos dos demais serviços em local de fácil acesso e em seu site. Além disso, os clientes devem ser informados por comunicado em suas contas ou faturas.

A expectativa é de que os reajustes comecem a ser aplicados a partir de 10 de maio, 30 dias após a publicação das resoluções.

