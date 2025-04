Após 8 anos da paralisação do Acquario Ceará, UFC inicia obras do Campus Iracema no local

As ordens de serviço para o início das obras do novo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e do Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC), ambos em Fortaleza, foram assinadas, nesta quarta-feira (16), pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo reitor da UFC, Custódio Almeida.

O evento ocorreu na comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, ao lado do esqueleto do Acquario do Ceará – cuja obra foi paralisada em 2017 e dará lugar ao novo campus da UFC. Participaram do evento também o governador do Estado, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

As obras têm recursos milionários garantidos pelo Governo Federal, por meio do Novo Pacto pela Aceleração do Crescimento (PAC).

A nova unidade do HUWC será no bairro Porangabuçu, terá 17 andares e está orçada em R$ 180 milhões. A obra tem um prazo previsto de 810 dias (90 dias para elaboração do projeto executivo e 720 para executar os serviços).

A licitação da obra foi homologada em março deste ano, mês em que o prazo começou a contar, como informou Custódio Almeida. Assim, o projeto executivo deve ser entregue até junho deste ano, e a obra, em março de 2027.

“O HUWC não tinha mais como crescer. Faremos um hospital com o que há de mais moderno na área da medicina. E vamos aproveitar um esqueleto edificado e transformá-la no novo hospital 100% SUS”, frisou Camilo Santana.

Já Elmano destacou que o equipamento “vai ajudar muito todo o processo de melhoria que temos da saúde pública”. Durante a fala do governador, servidores da área da saúde protestaram pedindo “ascensão da carreira”.

O prédio onde o novo HUWC funcionará foi cedido pelo Governo do Estado à UFC. No local, funcionaria o hospital do Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM). Os projetos foram revisados para adequação à estrutura.

Entre as áreas previstas para o Novo HUWC estão salas cirúrgicas robóticas e novos leitos de UTI e enfermaria. Ao todo, a unidade de saúde – composta por três prédios, 17 andares – deve ter 250 leitos, sendo 24 deles de terapia intensiva.

Novos cursos de graduação

Já o futuro Campus Iracema da UFC está orçado em R$ 114 milhões, e a empresa vencedora da licitação tem 900 dias para entregar o equipamento, sendo 180 para elaborar o projeto executivo e 720 dias para executar os serviços. O prazo para o funcionamento iniciar, então, é o segundo semestre de 2027.

O Campus Iracema será sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que funciona hoje na avenida da Abolição, no bairro Meireles, com os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais.

Além disso, o local abrigará o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), novo equipamento cujo objetivo será promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará.

O novo espaço de educação deve receber pelo menos dois dos novos cursos: as graduações em Meteorologia e Turismo Ecológico, como adiantou o reitor Custódio ao Diário do Nordeste.

Legenda: Coletiva de imprensa para início das obras do Campus Iracema da UFC e do novo HUWC Foto: Nícolas Paulino

A obra do campus trará modificações também no entorno. De acordo com Evandro Leitão, serão realizadas intervenções na comunidade do Poço da Draga, vizinha ao “Acquario”. “Uma urbanização em toda essa área, trazendo mais dignidade à população relativa à moradia. Temos mais de 2.500 pessoas morando aqui”, estimou o prefeito.

Outra medida para a educação também foi tratada durante o evento: a inauguração simbólica do Bloco de Letras-Libras e Acessibilidade Ernando Pinheiro, localizado no Campus da UFC no Benfica. O bloco possui quatro pavimentos, construídos em três etapas, e teve custo de R$ 5,9 milhões.

Até o último semestre letivo, apenas as atividades administrativas estavam funcionando no local. Agora, em 2025.2, as atividades acadêmicas foram iniciadas. O nome do bloco é uma homenagem ao pesquisador, intérprete, tradutor de Libras-Português e professor da Faculdade de Educação da UFC Ernando Pinheiro Chaves, falecido em 2015.

Cortes de verbas em Universidades

Na ocasião, o Diário do Nordeste questionou ao ministro Camilo Santana sobre a possibilidade de cortes nos repasses financeiros às universidades públicas do País, já que o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional ao MEC teve redução.

O ministro afirma que tem discutido com o presidente Lula “de que forma podemos criar mecanismos para evitar cortes no orçamento”, e reforçou que “o problema foi o corte na aprovação dos deputados, cortaram bilhões do MEC”.

Camilo garantiu, contudo, que “o recurso foi (enviado) com reposição e recomposição da inflação para as universidades”, e que tem trabalhado internamente “como remanejar recursos para que as universidades tenham garantia de bom funcionamento”.