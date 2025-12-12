Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Legenda: A Fraport orienta aos passageiros que consultem o status de seus voos.
Foto: Renato Bezerra.

Cerca de 189 voos que partiriam do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha, foram impactados devido à passagem de um ciclone por São Paulo nesta semana.

Conforme balanço enviado ao Diário do Nordeste pela Fraport, administradora do aeroporto, desde terça-feira (9) até a manhã desta sexta (12), pelo menos 166 voos decolaram atrasados, enquanto 23 foram cancelados pelas companhias aéreas em decorrência do fenômeno meteorológico.

O ciclone aconteceu na terça-feira (9) e causou impactos em voos de todo o País. Como os principais aeroportos de São Paulo vêm sendo afetados desde então, a malha aérea dos demais aeroportos também é atingida, informou a empresa.

Veja balanço de voos atrasados e cancelados nos últimos dias em Fortaleza

Dia 9/12 (terça-feira)

  • Total atrasados: 40
  • Total cancelados: 4

Dia 10/12 (quarta-feira)

  • Total atrasados: 51
  • Total cancelados: 4

Dia 11/12 (quinta-feira)

  • Total atrasados: 60
  • Total cancelados: 13

Dia 12/12 (sexta-feira - até o fim da manhã)

  • Total atrasados: 15
  • Total cancelados: 2

Meu voo foi atrasado ou cancelado: o que fazer?

A Fraport orienta que os passageiros consultem o status de seus voos junto às companhias aéreas ou no painel de voos disponível no site da administradora antes de se dirigirem ao aeroporto.

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo

teaser image
Segurança

Passageira é detida no Aeroporto de Fortaleza com 11 iPhones sem documentação

Entenda o ciclone

Um ciclone extratropical afetou diversas regiões do estado de São Paulo. Na terça-feira, o fornecimento de energia foi interrompido devido ao fenômeno, atingindo pelo menos 2.052.401 clientes na Região Metropolitana de São Paulo, segundo a Enel.

Após a queda de energia, mais de 1,3 mil equipes foram mobilizadas para reestabelecer o fornecimento das unidades atendidas pela empresa.

A presença de ciclones no sul e sudeste do Brasil, nesta época do ano, é evento comum. No entanto, o climatologista José Marengo, que coordena o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), afirmou que o incomum é a intensidade.

Com a atmosfera mais quente, os ciclones tendem a ser mais intensos e, assim, causar mais estragos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Ceará

Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.

Redação
Há 30 minutos
Duas fotos lado a lado ilustrando erosão costeira severa na Praia de Peroba: à esquerda, uma casa à beira de um penhasco desabado com rochas de contenção; à direita, um barranco de areia com cercas de madeira caindo na praia e o mar ao fundo.
Ceará

Erosão avança na Praia da Peroba, destrói pousadas e deixa família sem renda há meses

Negócios fecharam após perda de acesso, destruição de estruturas e paralisação da obra de espigão.

Maria Clarice Sousa* e Nícolas Paulino
Há 37 minutos
Montagem com duas cenas distintas: à esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira de escritório, vestindo camisa polo branca com detalhes discretos e relógio inteligente no pulso, em um ambiente corporativo com parede clara e quadro ao fundo. À direita, uma caminhonete preta aparece no ar durante um salto radical sobre dunas de areia, com céu nublado ao fundo.
Ceará

Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

Empresário foi multado e chegou a ter a carteira de motorista suspensa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo

Veja o que fazer em caso de cancelamento.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).
Ceará

Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

O foco são pacientes que já estão na fila de regulação aguardando atendimento.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Entregador com capacete e mochila térmica verde nas costas, usando o telefone enquanto está parado na motocicleta.
Ceará

‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app

Espaços terão banheiros, calibradores e outros serviços municipais.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Motociclista circulando por Fortaleza vestindo calça jeans, camisa longa preta e com mochila de entrega vermelha nas costas.
Ceará

Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras

Programa de incentivo, assinado nesta quinta (11), deve valer a partir de 2026.

Nicolas Paulino e Mylena Gadelha
11 de Dezembro de 2025
Mãos seguram um celular exibindo a tela inicial do aplicativo Matrícula Online do Governo do Ceará, com a imagem de dois estudantes sorrindo.
Ceará

Matrículas em escolas estaduais de Fortaleza podem ser feitas por App; veja passo a passo

No momento, as inscrições estão abertas para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), até17 de dezembro.

Clarice Nascimento
11 de Dezembro de 2025
Vista do Farol do Mucuripe com as casas da comunidade ao redor.
Ceará

Mais da metade dos moradores de favelas do Ceará vive em locais sem arborização

Soluções baseadas na natureza têm sido apontadas como alternativas para territórios com pouco espaço.

Gabriela Custódio
11 de Dezembro de 2025
Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior
Ceará

Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior

A dupla é de Juazeiro do Norte (CE) e já conta com quase meio milhão de seguidores nas redes sociais

Gabriel Bezerra*
11 de Dezembro de 2025
O Dr. Alex Freitas, médico infectologista, aparece sentado em sua mesa, usando uma camisa vermelha, em frente a um monitor de computador. Uma placa na parede identifica o local como Consulta Especializada - Dr. Alex Freitas, na Policlínica Regional de Caucaia.
Ceará

42 anos após 1º caso de aids no CE, uso de camisinha e educação sexual ainda desafiam prevenção

Estado notifica casos da doença há mais de 40 anos, mas transmissão se mantém estável.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Mulher fala ao microfone no palco da Feira Mulher em Foco.
Ceará

Feira Mulher em Foco promove empreendedorismo feminino em três bairros de Fortaleza

Programação leva estandes gratuitos e atrações femininas a três espaços da capital ao longo do mês de dezembro

Agência de Conteúdo DN
11 de Dezembro de 2025
Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia.
Ceará

Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia

Área reúne caminhadas, atividades, convivência e comércio que atrai visitantes

Agência de Conteúdo DN
11 de Dezembro de 2025
Fachada de prédio antigo e abandonado, com estrutura deteriorada, rachaduras visíveis na parede, janelas vedadas por tijolos e vegetação crescendo no telhado.
Ceará

Escola Jesus Maria e José: qual deve ser o futuro do prédio centenário?

Propostas vão de quadrilhódromo a museu no imóvel tombado.

Mão de mulher com unhas pintadas colocando aliança dourada na palma de outra mão masculina, com outra aliança já no dedo anelar. A foto representa uma separação de casal.
Ceará

Número de divórcios cresce mais que o de casamentos no Ceará, revela IBGE

Maioria das separações no Estado foi consensual.

Nicolas Paulino
10 de Dezembro de 2025
Duas mulheres segurando as mãos, uma com camisa amarela e a outra com um pin da bandeira LGBTQ+ no bolso da calça jeans clara.
Ceará

Ceará é o 1º do Nordeste com mais casamentos gays e lésbicos, diz IBGE

Estado teve aumento de 14% em uniões homoafetivas entre 2023 e 2024.

Nicolas Paulino
10 de Dezembro de 2025
Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu
Ceará

Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu

O fenômeno não tem relação com a chuva de meteoros Gemínidas, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro.

Redação
09 de Dezembro de 2025
montagem de fotos mostra festa na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento ultrapassou a capacidade máxima de lotação.
Ceará

Lotação em rave na Ponte dos Ingleses viola norma, e evento é encerrado pela Prefeitura

Festa de música eletrônica teve intervenção da Regional 12 e precisou ser encerrada duas horas antes do previsto.

Raísa Azevedo
09 de Dezembro de 2025
Jovem mulher negra com cabelo crespo caminhando em um corredor movimentado de campus universitário, com outros estudantes e murais de aviso.
Ceará

Conheça o pacto de combate ao racismo que a SSPDS assinou com a Secretaria da Igualdade Racial no CE

Pacto inclui formação continuada de agentes da segurança pública sobre igualdade e antirracismo.

Theyse Viana
09 de Dezembro de 2025
Ceará

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

A Secretaria da Cultura de Fortaleza tem apresentando, em reuniões internas, as ideias de uso do bem que é centenário e tombado.

Thatiany Nascimento
09 de Dezembro de 2025