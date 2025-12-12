Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP
Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.
Cerca de 189 voos que partiriam do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha, foram impactados devido à passagem de um ciclone por São Paulo nesta semana.
Conforme balanço enviado ao Diário do Nordeste pela Fraport, administradora do aeroporto, desde terça-feira (9) até a manhã desta sexta (12), pelo menos 166 voos decolaram atrasados, enquanto 23 foram cancelados pelas companhias aéreas em decorrência do fenômeno meteorológico.
O ciclone aconteceu na terça-feira (9) e causou impactos em voos de todo o País. Como os principais aeroportos de São Paulo vêm sendo afetados desde então, a malha aérea dos demais aeroportos também é atingida, informou a empresa.
Veja balanço de voos atrasados e cancelados nos últimos dias em Fortaleza
Dia 9/12 (terça-feira)
- Total atrasados: 40
- Total cancelados: 4
Dia 10/12 (quarta-feira)
- Total atrasados: 51
- Total cancelados: 4
Dia 11/12 (quinta-feira)
- Total atrasados: 60
- Total cancelados: 13
Dia 12/12 (sexta-feira - até o fim da manhã)
- Total atrasados: 15
- Total cancelados: 2
Meu voo foi atrasado ou cancelado: o que fazer?
A Fraport orienta que os passageiros consultem o status de seus voos junto às companhias aéreas ou no painel de voos disponível no site da administradora antes de se dirigirem ao aeroporto.
Entenda o ciclone
Um ciclone extratropical afetou diversas regiões do estado de São Paulo. Na terça-feira, o fornecimento de energia foi interrompido devido ao fenômeno, atingindo pelo menos 2.052.401 clientes na Região Metropolitana de São Paulo, segundo a Enel.
Após a queda de energia, mais de 1,3 mil equipes foram mobilizadas para reestabelecer o fornecimento das unidades atendidas pela empresa.
A presença de ciclones no sul e sudeste do Brasil, nesta época do ano, é evento comum. No entanto, o climatologista José Marengo, que coordena o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), afirmou que o incomum é a intensidade.
Com a atmosfera mais quente, os ciclones tendem a ser mais intensos e, assim, causar mais estragos.