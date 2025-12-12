Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Cerca de 189 voos que partiriam do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha, foram impactados devido à passagem de um ciclone por São Paulo nesta semana.

Conforme balanço enviado ao Diário do Nordeste pela Fraport, administradora do aeroporto, desde terça-feira (9) até a manhã desta sexta (12), pelo menos 166 voos decolaram atrasados, enquanto 23 foram cancelados pelas companhias aéreas em decorrência do fenômeno meteorológico.

O ciclone aconteceu na terça-feira (9) e causou impactos em voos de todo o País. Como os principais aeroportos de São Paulo vêm sendo afetados desde então, a malha aérea dos demais aeroportos também é atingida, informou a empresa.

Veja balanço de voos atrasados e cancelados nos últimos dias em Fortaleza

Dia 9/12 (terça-feira)

Total atrasados: 40

Total cancelados: 4

Dia 10/12 (quarta-feira)

Total atrasados: 51

Total cancelados: 4

Dia 11/12 (quinta-feira)

Total atrasados: 60

Total cancelados: 13

Dia 12/12 (sexta-feira - até o fim da manhã)