Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo
Veja o que fazer em caso de cancelamento.
Pelo menos três voos foram cancelados e 26 foram atrasados no Aeroporto de Fortaleza nesta quinta-feira (11) após a passagem de um ciclone por São Paulo.
O vendaval ocorreu na terça-feira (9) e prejudicou voos em todo o País. De acordo com a Fraport, administradora do Aeroporto de Fortaleza, os atrasos e cancelamentos ocorreram devido às condições meteorológicas.
Como os principais aeroportos de São Paulo vêm sendo afetados desde terça-feira (09/12), a malha aérea dos demais aeroportos também é impactada, informou a empresa.
O que fazer nesse caso?
A Fraport orienta que os passageiros consultem o status de seus voos junto às companhias aéreas ou no painel de voos disponível no site da administradora antes de se dirigirem ao aeroporto.
Veja também
SOBRE O CICLONE
Um ciclone extratropical afetou diversas regiões do estado de São Paulo. Na terça-feira (9), o fornecimento de energia foi interrompido devido à passagem do ciclone, resultando em pelo menos 2.052.401 clientes na Região Metropolitana de São Paulo, segundo a Enel.
Após a queda de energia, mais de 1,3 mil equipes foram mobilizadas para reestabelecer o fornecimento das unidades atendidas pela empresa.