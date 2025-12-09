Lotação em rave na Ponte dos Ingleses viola norma, e evento é encerrado pela Prefeitura

Diário do Nordeste
Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
(Atualizado às 11:13)
Ceará
Legenda: Ponte dos Ingleses passou seis anos e meio fechada para obras e foi reinaugurada em agosto de 2024.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um evento de música eletrônica realizado na Ponte dos Ingleses, no último domingo (7), ultrapassou a capacidade máxima concedida pela Prefeitura de Fortaleza e precisou ser encerrado cerca de duas horas antes do previsto. 

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram milhares de pessoas ocupando toda a estrutura do equipamento público na Praia de Iracema, reinaugurado em agosto de 2024 após seis anos e meio fechado para obras.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria Regional (SER) 12 informou que a festa não ocorreu conforme o Termo de Permissão de Uso do Espaço Público (TPU) concedido.

Segundo o órgão, o público estimado inicial era de 200 pessoas, podendo chegar a 700 de forma rotativa. No entanto, esse limite permitido de capacidade foi desrespeitado, sendo necessária a intervenção do Município.

"A equipe da SER 12 esteve no local e, diante do descumprimento dos termos pactuados com a empresa organizadora, dialogou com os responsáveis para que o evento fosse encerrado antecipadamente, cerca de duas horas antes do previsto. O encerramento ocorreu de forma tranquila", disse o órgão responsável pela gestão da região.

O Diário do Nordeste solicitou posicionamento da WAV Eventos, empresa organizadora da festa. A reportagem questionou o descumprimento da capacidade e a conduta adotada para a segurança do evento. Caso haja retorno, esta matéria será atualizada.

Rave na Ponte dos Ingleses repercute nas redes sociais 

A rave realizada na Ponte dos Ingleses no domingo causou grande repercussão em redes sociais como Instagram e X. Usuários fizeram questionamentos sobre a segurança do público e se a lotação do local para um evento privado poderia causar danos ao patrimônio público.

"Eu não conseguiria não, juro que ia ficar pensando: 'e se essa ponte não aguentar o peso?'. Graças a Deus deu tudo certo", escreveu um internauta. 

"Pode tanta gente aí em cima?"; "Eu teria ficado tenso, com medo da ponte cair" e "Ponte testada com sucesso, a coragem desse povo é grande" foram alguns dos comentários deixados em publicações sobre o evento.

Como eventos privados podem ser realizados em espaços públicos da Prefeitura?

Ainda em nota, a Prefeitura informou que o uso de espaços públicos para eventos é autorizado mediante solicitação formal à Central de Acolhimento das Secretarias Regionais, conforme previsto no Código da Cidade de Fortaleza (Lei Complementar nº 270/2023).

Esse regime estabelece as regras para utilização de áreas públicas e para a emissão de Termos de Permissão de Uso do Espaço Público (TPU).

"O termo define as normas a serem cumpridas, que incluem controle de público, organização do acesso, ordenamento do espaço e atendimento às condições operacionais, sempre considerando o caráter público do local", detalhou a Regional 12.

Segundo o órgão, a empresa promotora é responsável por "garantir as medidas de segurança e o cumprimento integral das regras estabelecidas na autorização".

"A divulgação e a comunicação prévia sobre o evento também seguem diretrizes estabelecidas no TPU e são de responsabilidade do organizador, que deve garantir informações adequadas ao público e planejamento compatível com o uso do espaço", concluiu a Prefeitura.

Um dos maiores cartões postais da Capital cearense, a Ponte dos Ingleses voltou a funcionar em agosto do ano passado. Após seis anos e meio fechado para obras, o equipamento enfrentou polêmicas sobre a responsabilidade de restauro, com impasses entre o ex-prefeito José Sarto e o governador Elmano de Freitas.

A restauração visava evitar acidentes devido aos diversos danos na estrutura. Também conhecida como Ponte Metálica, o investimento na área foi de R$ 8 milhões. 

Como noticiado pelo Diário do Nordeste à época, foram feitas instalações elétricas, fixação dos postes e instalação dos pilares de madeira dos novos quiosques. Além disso, foram colocados módulos de vidro em parte do guarda-corpo para facilitar o acesso das pessoas com deficiência.

Após o fechamento em janeiro de 2018, a ponte recebeu uma primeira intervenção ainda em 2021, mas o processo foi paralisado em 2022. Só em agosto de 2023, as obras foram retomadas para a conclusão da reforma. 

Houve a reconstrução dos quatro quiosques, pavilhão central, torre de observação e o conhecido tablado do pôr do sol. Desde então, o pavilhão central é usado como palco para atrações culturais.

