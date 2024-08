Ponte dos Ingleses é reinaugurada em Fortaleza após fechamento há 6 anos e polêmicas sobre obra

Um dos cartões postais da capital cearense volta a funcionar a partir deste domingo (25), após seis anos e meio fechada para obras e com polêmicas sobre a responsabilidade de restauro: a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. Também conhecida como Ponte Metálica, o investimento na área foi de R$ 8 milhões.

Foram feitas instalações elétricas, fixação dos postes e instalação dos pilares de madeira dos novos quiosques. Além disso, houve a colocação de módulos de vidro em parte do guarda-corpo para facilitar o acesso das pessoas com deficiência.

Após o fechamento há seis anos, a Ponte dos Ingleses recebeu uma primeira intervenção ainda em 2021, mas o processo foi paralisado em 2022. Só em agosto de 2023, as obras foram retomadas para a conclusão da reforma.

Legenda: Equipamento estava fechado há seis anos e meio Foto: Prefeitura de Fortaleza/Divulgação

O projeto de reforma é assinado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon e manteve as características originais com a reconstrução de todos os elementos em madeira existentes.

A obra contempla a reconstrução dos quatro quiosques, o pavilhão central, a torre de observação e o conhecido tablado do pôr do sol. Contudo, o novo piso e o guarda-corpo foram feitos em concreto para evitar danos causados pela maré.

Além disso, a nova iluminação acontece com a instalação de 36 postes com lâmpadas em LED automatizadas.

Legenda: Entrada já está liberada para visitantes Foto: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução

Também foi feita a reinstalação da escultura La Femme Bateau, obra de Sérvulo Esmeraldo, na Ponte dos Ingleses. O monumento passou por restauro devido aos vários danos e avarias sofridas durante queda ao mar, ocorrida na ressaca de março de 2018.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), responsável pela reforma, ainda deve fazer a entrega da segunda etapa do projeto de urbanização da orla, que corresponde ao trecho do Estoril até o Poço da Draga.

Atrações culturais

O pavilhão central será usado como palco para diversas atrações culturais com calendário de apresentações de artistas locais, espetáculos variados e outras iniciativas. A programação será gratuita e aberta ao público.

Dos quatro quiosques da Ponte dos Ingleses, três serão destinados ao comércio, por licitação, e o quarto acolherá as Secretarias do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O espaço destinado aos órgãos municipais ofertará informações turísticas e beneficiará empreendedores cadastrados nos programas Nossas Guerreiras, Feiras de Pequenos Negócios e Costurando o Futuro.

Em relação à segurança, a Prefeitura de Fortaleza criou duas Células de Proteção Comunitárias do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU) que cobrem toda a área da orla do bairro Meireles.

O sistema possui mais de 150 câmeras de videomonitoramento instaladas, uma delas fixada sobre a nova Ponte dos Ingleses. O policiamento da orla conta, ainda, com patrulhamento realizado por guardas municipais que utilizam viaturas, motocicletas e bicicletas.

Também vai acontecer a atuação de guardas vidas em postos fixos em diversos pontos da orla, com monitoramento de domingo a domingo, das 8 às 17 horas.

Seis anos fechada

A Ponte dos Ingleses foi fechada, em janeiro de 2018, para evitar acidentes devido aos danos na estrutura. Após três anos com o acesso interrompido, a Prefeitura de Fortaleza começou a reparar os pilares e as vigas do equipamento.

A Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) realizou a concretagem das ferragens, manutenção preventiva e restauro estrutural com investimento de R$ 4,1 milhões. Na época, a previsão de conclusão era de 6 meses, mas os processos terminaram apenas em junho de 2022.

Foi quando a Seinf liberou o espaço para que os trabalhadores contratados pela rede estadual pudessem atuar. Porém, isso não aconteceu como o esperado.

Isso porque o Governo do Estado rescindiu o contrato com a empresa responsável pela recuperação estrutural, com orçamento de R$ 2,6 milhões, por um descumprimento contratual.

A situação foi motivo de impasse entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado. Em agosto do ano passado, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que a gestão estadual não cumpriu a parte no acordo para urbanizar o local.

Já o governador Elmano de Freitas (PT) disse que houve uma divergência entre os engenheiros da Prefeitura e do Governo do Estado. Em diálogo entre os dois, a gestão municipal ficou responsável por concluir a obra que foi retomada em outubro de 2023.

Interdições na Ponte dos Ingleses

A Ponte dos Ingleses ficou 60 anos sem manutenção e, por representar risco de desabamento, teve o acesso proibido na década de 1990, como registram reportagens da época analisadas pelo Núcleo de Pesquisa do Diário do Nordeste.

Mesmo com o bloqueio, a população ainda frequentava o espaço e a Câmara Municipal aprovou um projeto determinando a recuperação da estrutura, mas que nunca saiu do papel. Em 1994, a readequação foi concluída em 60 dias.

Legenda: Ponte dos Ingleses em janeiro de 1995 Foto: Stênio Saraiva

Em outubro daquele ano, a reinauguração aconteceu com apresentação de orquestra, uma regata de 50 jangadas e revoada de pombos. Famílias, ciclistas e surfistas lotaram o espaço para conferir o resultado da estrutura que passou tanto tempo sem manutenção.

Na época, a Ponte dos Ingleses tinha 3 quiosques-bares, um quiosque para informações turísticas, um para comercialização de artesanato e outro para passatempos. Também havia um restaurante e uma torre de monitoramento de golfinhos.

Em 1996, a estrutura voltou a ser interditada, mas dessa vez por apenas 11 dias. Naquele episódio, a ressaca do mar causou danos superficiais à Ponte. Três anos depois, em 1999, uma nova interdição.

Legenda: Reabertura da Ponte Metálica em 1996 Foto: Paulo Rocha

A Ponte ficou 40 dias fechada para obras de recuperação e pintura. Uma novidade naquele momento foi a instalação do Café Estação Ambiental, que tinha livraria especializada em ecologia.

Em julho de 2012, a Ponte dos Ingleses foi reaberta após mais de um ano sem acesso do público. A população reclamava do abandono, da escuridão e da falta de segurança. A reforma foi a mais expressiva desde 1994.

A mais recente interdição aconteceu no dia 25 de janeiro de 2018, quando a obra deveria acontecer em 10 meses com investimento de R$ 19 milhões. As ações tinham o objetivo de recuperar o piso, guarda-corpos, quiosques e soluções sustentáveis para água e esgoto.

Legenda: Movimentação na Ponte Metálica em 1998 Foto: André Lima

Como surgiu a Ponte dos Ingleses

Em 1920, a Ponte dos Ingleses começou a ser construída para ser utilizada como porto de embarque e desembarque tanto de pessoas quanto de mercadorias, como registra o Mapa Cultural do Ceará. A ideia era ter 800 metros de comprimento, mas só 130 foram finalizados.

Naquela época, a Ponte Metálica (atualmente conhecida como Ponte do Poço da Draga) estava em péssimo estado de conservação. A estrutura alternativa recebeu esse nome por ter sido desenhada por engenheiros da empresa inglesa Nastor Griffts.

Mas a construção foi suspensa por falta de orçamento e ficou abandonada na gestão de Artur Bernardes (1922 - 1926). Mesmo nunca tendo servido como porto, a estrutura foi apropriada pela população.

Foto: Arquivo DN

Em 1989, a Ponte dos Ingleses foi tombada pela Câmara Municipal de Fortaleza e isso garante uma proteção da estrutura. Já em 1994, a estrutura foi reformada e ganhou uma galeria de arte e um observatório marinho da UFC.