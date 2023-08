Sarto e Elmano decidem que Ponte dos Ingleses ficará com a Prefeitura: 'Pedi que fizesse o Acquario'

Após impasse sobre a revitalização da Ponte dos Ingleses, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que ficou "conversado e definido" com o governador Elmano de Freitas (PT) que a obra ficará sob responsabilidade da Prefeitura.

Sarto acrescentou ainda que fez um pedido a Elmano. "Eu pedi até a ele que, ao invés da Ponte, que eles fizesse o Acquario que ficaria melhor", disse. A declaração foi feita após a primeira reunião entre os dois gestores desde a posse de Elmano como governador do Estado, ocorrida na manhã desta quarta-feira (2), no Palácio da Abolição.

Ao falar sobre o impasse sobre a revitalização da Ponte, o governador Elmano disse que a Prefeitura parece ter "confiança de que a estrutura garante a obra". "O Estado estava pronto para fazer a obra, se ele tivesse a condição de dizer que garantia ao povo de Fortaleza, que se o Estado fizesse a obra, não cai. Ele preferiu fazer, talvez vá também fazer algum trabalho de reforço de estrutura da ponte. Mas é algo que, como a Prefeitura resolveu fazer, eu não tenho nada a colocar como óbice", informou.

Na última semana, Elmano e Sarto trocaram farpas a respeito da estrutura da obra, com o governador citando laudo da Superintendência de Obras Públicas (SOP) de que a estrutura ainda apresenta riscos de desabamento. Por sua vez, a Prefeitura garantiu ter cumprido a recuperação dos pilares e estacas, assim como a estruturação da base para poder receber um novo piso.

Impasse entre Elmano e Sarto

O impasse começou na última quarta-feira (26), o prefeito da Capital informou que a Prefeitura iria tomar responsabilidade pela obra, após Sarto alegar que a gestão estadual não cumpriu a parte dele no acordo, de urbanizar o local.

O Acquario chegou a ser citado, já nesta ocasião, como forma de alfinetar a gestão municipal. "Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquario", disse o prefeito no dia, em referência ao projeto idealizado no Governo Cid Gomes (PDT) e que está paralisado há mais de uma década.

Em resposta, Elmano disse que a urbanização não foi feita porque a Prefeitura não cumpriu a sua responsabilidade, de reestruturação da estrutura. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) chegou a divulgar laudo, no qual afirmava que as intervenções estaduais não foram iniciadas porque as colunas afundariam e disse que a recuperação dos alicerces é de responsabilidade da gestão municipal.

Apesar da guerra de narrativas entre os dois gestores durante a última semana, Sarto garantiu que a conversa sobre o assunto transcorreu de forma tranquila. "A gente conversou muito tranquilamente sobre a Ponte dos Ingleses e o que ficou definido é que a Prefeitura vai fazer", garantiu.

Para Elmano, houve uma divergência entre os engenheiros da Prefeitura e do Governo do Estado e que, portanto, "é um debate técnico, não um debate político". "O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir que ele faça a obra. Se ele quer fazer a obra, que assim faça", disse.

Reunião com prefeitos

O governador está fazendo uma série de reuniões com prefeitos cearenses nesta quarta-feira. Além de Sarto, o governador também recebe os prefeitos de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), de Chorozinho, Júnior de Castro (sem partido), de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão (sem partido), de Horizonte, Nezinho Farias (PDT), e de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL).

A expectativa é de que o governador conceda entrevista apenas após a realização de todos os encontros do dia.

Estes são os primeiros encontros com gestores municipais feitos por Elmano, desde que tomou posse, em janeiro deste ano. Ele já havia anunciado anteriormente que as reuniões individuais com prefeitos ocorreriam apenas em agosto.

