MP aciona Justiça contra lei que libera pulverização por drones; setor produtivo contesta

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley de Carvalho Filho ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) contra a Lei Estadual que passou a permitir a pulverização aérea de agrotóxicos por meio de drones e outras aeronaves remotamente pilotadas. O Ministério Público alega que a norma representa “retrocesso legislativo” e afronta decisões já consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O setor produtivo, por meio da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) contesta a argumentação.