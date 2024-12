Projeto que autoriza pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará é aprovado por deputados na Alece

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (19), projeto de lei que autoriza a pulverização aérea de agrotóxicos, desde que sejam realizadas por drones, aeronaves remotamente pilotadas ou veículos aéreos não pilotados. A proposta é de autoria do deputado Felipe Mota (União Brasil), da oposição, mas contou com o apoio da base aliada do governador Elmano de Freitas (PT).

A autorização para a pulverização área por drones altera a Lei estadual Zé Maria Tomé, que proíbe a pulverização de agrotóxicos por qualquer tipo de aeronave desde 2019. O Ceará é o único estado a aplicar a proibição. A lei de autoria do deputado Renato Roseno (Psol), teve co-autoria do governador Elmano, quando ainda era deputado estadual.

Apesar de ser proposto por parlamentares da oposição, a matéria teve apoio da ampla maioria dos deputados estaduais da base aliada ao Governo do Estado. Foram 22 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Houve, ainda, parlamentares presentes no plenário que optaram por não votar. Veja detalhamento abaixo.

Votos na plataforma virtual

Favoráveis

David Durand

Queiroz Filho

Firmo Camurça

Carmelo Neto

João Jaime

Contrários

Apollo Vicz

Emília Pessoa

Lucinildo Frota

Martha Brandão

Lia Gomes

Jô Farias

Votos presenciais

Favoráveis

Osmar Baquit

Danniel Oliveira

Agenor Neto

Alcides Fernandes

Almir Biré

Alysson Aguiar

Cláudio Pinho

Felipe Mota

Guilherme Bismarck

Júlio César Filho

Leonardo Pinheiro

Lucílvio Girão

Marcos Sobreira

Nizo Costa

Romeu Aldigueri

Sargento Reginauro

Sérgio Aguiar

Contrários

Guilherme Sampaio

Missias Dias

Renato Roseno

Abstenção

De Assis Diniz

Durante evento no Tribunal de Contas do Estado, na tarde desta quinta-feira (19), Elmano disse que a Alece estava decidindo se o agrotóxico seria aplicado por uma pessoa ou através de uma máquina.

Primeiro, mantém-se a proibição de pulverização aérea por avião. O que está sendo discutido é uma tecnologia que não existia à época quando votamos esse projeto, em que fui co-autor, que é por drone. E há duas situações que têm que ser decidida pela Assembleia: ou o agrotóxico vai ser aplicado por uma pessoa, um cidadão, um trabalhador rural ou será aplicado por uma máquina. Essa é a decisão que a Assembleia está tomando. E essa é a questão nova que está se apresentando Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Autor da Lei Zé Maria Tomé, Renato Roseno (Psol) disse que a legislação é uma "referência internacional" e que o projeto de lei aprovado agora pela Alece "desfigura" a lei e representa "o maior retrocesso em matéria de saúde pública ambiental da história recente do País".

Ele disse que deve ajuizar uma "reclamação constitucional" contra a aprovação da autorização de pulverização aérea por drones. "Esse projeto altera um cumprimento firmado de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e ele flexibiliza norma protetiva. Não pode haver retrocesso", ressaltou.

Regime de urgência

O projeto foi colocado em regime de urgência na última terça-feira (17). Contudo, a apreciação foi adiada após pedido de vistas de Renato Roseno durante reunião conjunta das comissões temáticas da Alece.

O projeto voltou à discussão nesta quinta, após vencer o prazo das vistas. Titular em alguns dos colegiados, como no de Meio Ambiente, Renato Roseno fez um apelo para que a votação acontecesse apenas em fevereiro, no retorno do recesso legislativo, para que o assunto fosse melhor discutido até lá.

Ele chegou, inclusive, a apresentar requerimento para a realização de audiências públicas, mas a solicitação foi negada. Ele e o deputado Lucinildo Frota (PDT), também titular nas comissões, tentaram usar itens do regimento para protelar a discussão e ganhar tempo, mas a matéria foi colocada em votação nesta quinta.

Apoio da base

Líder do Governo Elmano, Romeu Aldigueri reforçou que a Lei Zé Maria Tomé "é importante, um avanço na proteção ambiental". "Mas nós também não podemos achar que é normal que um cidadão use uma bomba costa com produtos de defensivo agrícola", completou. "Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem oito nem oitenta, é um equilíbrio".

Autor do projeto, Felipe Mota disse considerar a autorização para uso de drones "um passo importante". "A evolução chegou, o País precisa crescer e o Ceará não pode ficar sendo único e exclusivo", disse.

Ele também reforçou o apoio do Governo Elmano. "O governador disse que queria essa aprovação, até porque ele mesmo se convenceu que a tecnologia chegou, que o crescimento precisa se desenvolver e o agronegócio espera isso porque hoje nós não temos mais mão de obra no campo. Isso vai facilitar muito", disse.

O próprio governador, no início de dezembro, havia defendido a mudança, ao dizer que seria mais 'digna' para o trabalhador. "Evidentemente, para o próprio trabalhador é muito mais digno e muito mais cuidadoso com a sua saúde se ele estiver usando o drone e não carregando nas suas costas. Por isso, acredito que faremos esse avanço no agronegócio", disse.

Elmano já havia antecipado que o projeto seria votado ainda neste ano durante participação no palco do Cresce Ceará, evento promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel, no dia 6 deste mês.

"E, para não dizer que não falei, quero dizer aos colegas do agronegócio que aqui estão que, pelo que tenho de informação, a Assembleia, até o final do ano, vota e resolve esse problema, para termos condição de, com um drone, utilizar herbicida na produção de frutas e outras produções necessárias", afirmou na época.