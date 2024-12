Onélia Santana toma posse como conselheira do TCE-CE nesta quinta (19)

A ex-secretária de Proteção Social do Governo do Estado, Onélia Santana, tomará posse como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em sessão solene realizada às 15h desta quinta-feira (19). Os detalhes estão sendo organizados para o preenchimento da vaga deixada pelo conselheiro Alexandre Figueiredo.

O nome da esposa do ministro Camilo Santana foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no dia 12 deste mês, e confirmado em plenário da Casa no dia seguinte com apoio de 36 parlamentares e cinco votos contrários.

O cargo de conselheira do TCE é vitalício, com remuneração de R$ 39.717,69 bruta, fora benefícios e descontos.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

Veja também PontoPoder Onélia Santana tem indicação aprovada pela Alece e será conselheira do TCE Ceará PontoPoder Após aprovação na Alece, Elmano de Freitas nomeia Onélia Santana para vaga de conselheira no TCE Ceará

Biografia

Onélia Santana é graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri, além de ser psicopedagoga clínica e institucional pela Unichristus. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC-SP e possuiu MBA em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

É formada ainda em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).

Ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Santana ocupou cargos na gestão pública. Ela foi secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro do Norte e presidente do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará (CPDI).

Durante o mandato do marido no Palácio da Abolição, Onélia Santana atuou no Programa Mais Infância Ceará, do Governo do Ceará.

Em abril de 2022, ela assumiu o comando da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará do Governo Izolda Cela (PSB).

Com o desmembramento da pasta pelo Governo Elmano de Freitas (PT), ela se tornou a titular da Secretaria de Proteção Social.