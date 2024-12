Após aprovação na Alece, Elmano de Freitas nomeia Onélia Santana para vaga de conselheira no TCE Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou Onélia Santana para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (16). Agora, a indicação é encaminhada para o Tribunal, que será responsável por marcar a posse de Onélia Santana. Segundo apuração do PontoPoder, a solenidade de posse da nova conselheira deve ser ainda em 2024.

O Diário Oficial do Estado desta segunda também trouxe a exoneração de Onélia da titularidade da Secretaria de Proteção Social do Ceará. O secretário-executivo da pasta, Sandro Camilo, ficará na posição de forma interina.

Esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), Onélia teve a indicação apresentada e votada de forma célere pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O nome da agora ex-secretária de Proteção Social foi apresentado na última quarta-feira (11) no plenário da Casa, por meio de requerimento com assinatura de 40 dos 46 deputados estaduais.

A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ocorreu na quinta-feira (12) — apesar do prazo para convocação ser de até dez dias. A sessão foi realizada com acesso restrito à imprensa e sem transmissão simultânea nos canais oficiais da Alece.

Aprovada na CCJ, a indicação de Onélia Santana foi votada no plenário da Alece na última sexta-feira (13), em sessão especial, quando foi aprovada por 36 votos favoráveis e cinco contrários.

Biografia

Onélia Santana é graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri, além de ser psicopedagoga clínica e institucional pela Unichristus. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC-SP e possuiu MBA em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

É formada ainda em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).

Ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Santana ocupou cargos na gestão pública. Ela foi secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro do Norte e presidente do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará (CPDI).

Durante o mandato do marido no Palácio da Abolição, Onélia Santana atuou no Programa Mais Infância Ceará, do Governo do Ceará.

Em abril de 2022, ela assumiu o comando da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará do Governo Izolda Cela (PSB).

Com o desmembramento da pasta pelo Governo Elmano de Freitas (PT), ela se tornou a titular da Secretaria de Proteção Social.