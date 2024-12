Emocionado, Evandro Leitão faz balanço da presidência da Alece e fala de ida à Prefeitura: 'Aprendi muito'

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), fez discurso emocionado, nesta quinta-feira (19), no último balanço da gestão dele à frente do parlamento estadual. Eleito prefeito de Fortaleza, ele deve renunciar ao cargo de deputado estadual no dia 31 de dezembro, quando encerra também o segundo mandato dele na presidência da Alece.

"Aprendi muito com todos vocês. (...) Deixo aqui, além da minha gratidão, deixo o meu respeito por todos vocês. Estarei na Prefeitura para trabalhar por todos os fortalezenses, de forma intensa e com muita energia que estou. Levo um pouco de cada um de vocês para meus novos desafios", disse.

Veja também Inácio Aguiar Veja de onde partiram as indicações dos secretários anunciados por Evandro até agora PontoPoder Com incremento de R$ 85 milhões para IJF, vereadores aprovam orçamento de Fortaleza para 2025

O presidente da Alece chegou a se emocionar durante o discurso e foi aplaudido de pé pelos deputados estaduais. "Minha história será contada com forte participação da Assembleia e de cada deputado, cada deputada. Eu aprendi muito. Eu tenho minhas fragilidades, tenho minhas limitações, mas tenho força para aprender e para trabalhar e é isso que tentarei fazer na Prefeitura de Fortaleza", completou.

Ele citou, além dos dois mandatos à frente da presidência da casa legislativa, os quatro anos em que foi líder do Governo Camilo Santana (PT). Além disso, Evandro Leitão também ocupou a 1ª Secretaria da Mesa Diretora durante dois anos, antes de ser eleito presidente da Alece.

'Projetos pioneiros'

Durante o discurso, Evandro Leitão falou sobre o número de projetos de lei e resoluções aprovados, além das audiências públicas, durante os quatro anos em que esteve no comando da casa legislativa, mas também destacou os serviços oferecidos pela Alece.

Entre eles, a Procuradoria Especial da Mulher, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (CIADI) e Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS). "No ano de 2024, até 30 de novembro, fizemos em torno 420 mil atendimentos (no DSAS)", exemplificou Evandro Leitão, ao citar que "cumpriu a missão" de "abrir as portas" da Alece para a população "com projetos pioneiros e serviços essenciais".

O presidente da Alece citou ainda a Universidade do Parlamento (Unipace) — que tem mais de 39 mil estudantes — e as aprovações de estudantes que participaram do projeto "Alcance Enem" — 1.469.

"Reconhecer que o sucesso dessa gestão não é individual, mas esforço coletivo", reforçou. "Estaremos em nova etapa da vida, levando um pedaço do coração, da dedicação, do empenho de cada um de vocês. Aprendi muito aqui, são dez anos que estou aqui. Dez anos de muita dedicação, de muito aprendizado".

Veja também PontoPoder Alece aprova criação de 350 cargos e gratificações de até R$ 7,2 mil para a Polícia Militar; veja quem são beneficiados PontoPoder Após aprovação na Alece, Elmano de Freitas nomeia Onélia Santana para vaga de conselheira no TCE Ceará

Agradecimentos

Deputados estaduais elogiaram os mandatos e aproveitaram para fazer 'pedidos' para o próximo prefeito de Fortaleza.

"Quando chegou, há dez anos, eu já me encontrava aqui. Posso falar da sua humildade, da sua coerência, do seu poder de diálogo. A função constitucional de uma Assembleia é legislar e fiscalizar, mas essa Assembleia agigantou-se, na sua gestão, na defesa dos interesses e da melhoria na vida dos cearenses", disse Leonardo Pinheiro (MDB).

Osmar Baquit (PDT) ressaltou que conhece Evandro desde o período em que os dois eram dirigentes partidários e elogiou "o grande trabalho" dele como presidente da Alece. "Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho na Prefeitura", ressaltou.

"Você foi um dos melhores presidentes que passou por essa Casa, se não for o melhor", disse Lucílvio Girão (PSD). Ex-vereador de Fortaleza, o deputado estadual aproveitou para pedir para que Evandro para "olhar para a saúde, olhar para os mais pobres e ajudar o Governo com a segurança".

Oposição ao Governo do Ceará, Dra. Silvana (PL) pediu para que o prefeito eleito dê uma atenção para o Instituto José Frota, que passa por grave crise no final de 2024. "Eu quero agradecer pelo carinho que teve comigo. Aprendi a amar a sua vida, independente de bandeira partidária", acrescentou.

Também da oposição, Sargento Reginauro (União Brasil) ressaltou a "relação de confiança e respeito desenvolvida nesses dois anos" com Evandro Leitão. "Não posso nem desejar mal para um amigo, nem desejar mal para a população de Fortaleza. Peço a Deus que lhe abençoe e inspire", disse.