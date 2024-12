Veja de onde partiram as indicações dos secretários anunciados por Evandro até agora

A nova gestão de Fortaleza, liderada por Evandro Leitão (PT), começa a ganhar forma com a composição do secretariado. Um elemento comum a todas as nomeações, em maior ou menor grau, é a política. Por trás dos nomes anunciados estão grupos de aliados e partidos que apoiaram o prefeito eleito, embora haja também um núcleo formado por pessoas de indicação direta de Evandro.

O secretariado, até agora, pode ser dividido em três grupos: aqueles ligados diretamente ao prefeito, os de perfil técnico com experiência em gestão pública e os indicados por aliados políticos. Veja a lista:

Indicações diretas do prefeito

Chefia de Gabinete : Eudes Bringel

: Eudes Bringel Secretaria de Governo : Júnior Castro

: Júnior Castro Procuradoria Geral do Município : Hélio Leitão

: Hélio Leitão Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente : João Vicente Leitão

: João Vicente Leitão Controladoria e Ouvidoria: Silvia Correia

Esses nomes são de confiança direta do prefeito e compõem o núcleo mais próximo à sua gestão.

Técnicos com experiência em gestão pública

Secretaria de Saúde : Socorro Martins – Embora tenha sido filiada ao PSDB, possui ampla experiência na área, tendo ocupado anteriormente a mesma pasta.

: Socorro Martins – Embora tenha sido filiada ao PSDB, possui ampla experiência na área, tendo ocupado anteriormente a mesma pasta. Secretaria de Segurança Pública : Cel. Márcio Oliveira – Exerceu cargos estratégicos na Polícia Militar e será responsável por articular as ações de segurança entre a gestão municipal e a corporação estadual.

: Cel. Márcio Oliveira – Exerceu cargos estratégicos na Polícia Militar e será responsável por articular as ações de segurança entre a gestão municipal e a corporação estadual. Secretaria de Infraestrutura : André Daher – Engenheiro com experiência prévia na Infraestrutura de Caucaia e na própria Prefeitura de Fortaleza.

: André Daher – Engenheiro com experiência prévia na Infraestrutura de Caucaia e na própria Prefeitura de Fortaleza. Secretaria de Cultura: Helena Barbosa – Especialista em políticas culturais, é superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Esses profissionais trazem à gestão uma visão técnica, mas todos têm experiências no poder público.

Nomes indicados por aliados políticos