Com incremento de R$ 85 milhões para IJF, vereadores aprovam orçamento de Fortaleza para 2025

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, nesta quarta-feira (18), o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025 — primeiro ano da gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). No total, o novo gestor municipal terá um orçamento de R$ 14,7 bilhões. A redação final deve ser votada em sessão nesta quinta-feira (19), prevista para ser a última do ano. Contudo, ainda pode ser convocada nova sessão extraordinária para esta quarta-feira, encerrando os trabalhos legislativos.

Um dos destaques da peça orçamentária é o aumento de R$ 85 milhões no orçamento destinado ao Instituto José Frota (IJF), maior hospital da Capital cearense e que enfrenta grave crise nas últimas semanas do Governo José Sarto (PDT).

A unidade tem enfrentado falta de medicamentos e insumos, atraso nos pagamentos de profissionais, cancelamento de cirurgias e falta de fornecimento de alimentação.

Serão destinados R$ 729.554.125 para o IJF em 2025. Em 2024, a unidade teve orçamento de R$ 643.845.996. Nos últimos dias, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito eleito Evandro Leitão anunciaram incrementos feitos pelo governo federal ao orçamento do IJF.

O orçamento previsto para o IJF nos últimos anos foi de:

2025 : R$ 729.554.125

: R$ 729.554.125 2024 : R$ 643.845.996

: R$ 643.845.996 2023 : R$ 630.418.237

: R$ 630.418.237 2022: R$ 586.710.006

Relator do Orçamento 2025, o vereador Professor Enilson (Cidadania) destacou que muitos vereadores destinaram as emendas parlamentares para incrementar o orçamento do Instituto. "Vários vereadores destinaram 100% das suas emendas para o IJF. Esse recurso é proveniente, inteiramente, dos cofres da Prefeitura", destacou.

No total, os vereadores de Fortaleza apresentaram 356 emendas parlamentares, das quais 351 foram aprovadas e estão incluídas no Orçamento de 2025. Contudo, as sugestões não são impositivas, ou seja, o Executivo não tem obrigação de executar os recursos destinados pelos vereadores.

Orçamento 2025

Apesar de ser executado pelo prefeito eleito Evandro Leitão, o Orçamento 2025 foi elaborado ainda pela gestão do prefeito José Sarto — que deixa a Prefeitura de Fortaleza no próximo dia 31.

O Orçamento para o próximo ano será de R$ 14,7 bilhões, um aumento de 12% em relação à peça orçamentária de 2024. A previsão de investimentos é de R$ 1,2 bilhão.

As áreas com maior investimento são Saúde — com 26,8% deste montante — e Educação — com 23,25%. Entre as medidas previstas está a ampliação da telemedicina, a construção de oito Centros de Educação Infantil e a reforma e ampliação de 16 escolas municipais.

"Estamos, mais uma vez, aprovando nesta Casa, o maior orçamento da história de Fortaleza. Como relator, pude ver que o direcionamento que os colegas sempre vinha a melhora a vida do fortalezense, seja na infraestrutura, no serviço, na saúde", disse Professor Enilson.

"Quero agradecer a oportunidade por estarmos a frente e responsável. Aprovar o instrumento econômico que o prefeito Evandro Leitão terá no ano de 2025 terá para executar em todas as pastas. (...) Apesar de nossas emendas parlamentares não serem impositivas, acredito que essa Casa terá um movimento para que o Executivo possa acolhê-las e executá-las", completou o relator.

Futuro líder do Governo Evandro Leitão (PT), Bruno Mesquita (PSD) elogiou a condução dos trabalhos por Professor Enilson e ressaltou que o relator do Orçamento 2025, além dos diálogos com integrantes da atua gestão, também "conversou com pessoas da equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão".