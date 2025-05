Ciro diz que Lupi foi 'fritado' por Lula em crise do INSS: 'Quem é o responsável político?'

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) saiu em defesa do seu correligionário Carlos Lupi, ex-titular da Previdência, após o escândalo nas aposentadorias que levou à sua renúncia ao cargo na semana passada. Para ele, o Governo Lula transferiu responsabilidades sobre o golpe que tirou mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas e descartou o pedetista para se proteger.

A declaração foi dada nesta terça-feira (6), em visita à reunião da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), após meses com postura mais reservada. Para ele, não basta o argumento de que os desvios dos valores começaram nos mandatos de Michel Temer (MDB), de 2016 a 2018, e de Jair Bolsonaro (PL), de 2019 a 2022.

Verdade, começou no Temer, passou no Bolsonaro, na faixa de R$ 200, R$ 300 milhões por ano. No Governo Lula, passou para R$ 3 bilhões por ano. Do ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro sujo, tirado dos aposentados que estão doentes, sofridos e tal, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Agora, fecha essa página. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Ah, vão transferir para os auxiliares? Isso é uma tentativa de queima de fusível. Sabe como funciona? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação (da casa) Ciro Gomes Vice-presidente nacional do PDT e ex-ministro

Ciro ainda defendeu "seriedade" e "simplicidade" de Lupi, argumentando que o ambiente político criado após o escândalo culminou numa troca de titularidade sem sentido no Ministério da Previdência.

"Na medida em que o Lula queima, 'frita' o Lupe e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa. Por quê? Qual é a culpa do Lupi, se não uma responsabilidade remota que cabe ao Lula, política não dolosa e tal? Ora, e o que o Lupi fez de omissão que o secretário-executivo do ministério, nada mais nada menos do que responsável pela gestão do ministério, deixou de fazer igual?", questionou.

Com o pedido de demissão de Lupi, o presidente Lula (PT) promoveu o então secretário-executivo do Ministério da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), que era braço direito do seu antecessor. Apesar de manter o espaço do PDT no governo, a indicação não agradou o partido totalmente.

"Eu fico morto de vergonha e acho uma indignidade inexplicável. O PDT continuar no governo é um equívoco absolutamente trágico, porque abre mão de uma opção de fazer uma proposta de desenvolvimentismo nacional para virar um puxadinho vergonhosamente corrompido do PDT e do seu governo corrupto", completou Ciro Gomes.