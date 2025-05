Wolney Queiroz assume Ministério da Previdência Social após saída de Lupi

Após exonerar Carlos Lupi do Ministério da Previdência Social (MPS), o presidente Lula da Silva (PT) indicou para o cargo o ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE), nesta sexta-feira (2).

Tanto a demissão de Lupi como a nomeação do ex-parlamentar devem ser publicados em edição do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta sexta.

“Uma honra ser empossado pelo presidente Lula como novo Ministro da Previdência Social do Brasil. Que Deus nos abençoe nessa missão”, escreveu o novo chefe da pasta em publicação no Instagram, na noite de hoje.

Veja também PontoPoder Ministro Carlos Lupi afirma que houve demora sobre investigação na fraude bilionária do INSS PontoPoder Após deixar Ministério, Lupi reassume presidência nacional do PDT ocupada por André Figueiredo

O chefe do Executivo nacional também fez publicação sobre a posse: “Assinei agora há pouco a nomeação e posse do novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em encontro com a participação da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann”.

O pernambucano é empresário e presidente do PDT de Pernambuco; foi secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, seis vezes deputado federal, duas vezes líder do PDT e líder da oposição.

DEMISSÃO DE LUPI

Ainda no início dessa noite, Lupi se manifestou sobre a exoneração e falou sobre as investigações da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador”, escreveu o político em seu X, antigo Twitter.

O ex-gestor ainda agradeceu: “Deixo meu agradecimento aos mais de 20 mil servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, profissionais que aprendi a admirar ainda mais nestes pouco mais de dois anos à frente da Pasta”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.