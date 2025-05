Após deixar Ministério, Lupi reassume presidência nacional do PDT ocupada por André Figueiredo

O pedido de demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), provoca impactos também no comando do PDT nacional. O pedetista irá reassumir a presidência da legenda, ocupada interinamente pelo deputado federal cearense André Figueiredo (PDT), que confirmou a informação.

Lupi integrava o Governo Lula (PT) desde o início do mandato do presidente, em janeiro de 2023. Apesar da licença do comando do PDT, ele participava de articulações da sigla, inclusive chegou a visitar o Ceará para tentar conter a crise enfrentada pela sigla após o pleito de 2022.

O ministro pediu demissão nesta sexta-feira (2), pouco mais de uma semana após uma investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) revelar um esquema de fraudes e desvios de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Entrego, na tarde desta sexta-feira, a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade", escreveu o gestor no Instagram.

O pedetista reforçou que deixa o Ministério mesmo sem ter sido citado nas investigações.

Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador", publicou