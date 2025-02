Lupi diz que Roberto Cláudio errou ao apoiar André Fernandes, mas defende que ele siga no PDT: ‘Ninguém está condenado'

Dois dias após o encontro do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) com lideranças da direita no Ceará, o presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, visitou o Estado, nesta sexta-feira (14), e comentou a aproximação do correligionário com o grupo oposicionista. O dirigente partidário criticou o apoio dado pelo ex-prefeito a André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições do ano passado, mas defendeu que ele siga nos quadros pedetistas. Na passagem pelo Ceará, Lupi, que é ministro da Previdência no Governo Lula (PT), também se reuniu com o prefeito Evandro Leitão (PT) e com o governador Elmano de Freitas (PT).

Logo após o apoio de Roberto Cláudio a Fernandes no ano passado, Lupi divulgou um vídeo nas redes sociais em que classificou o candidato do PL como um "filhote de ditadura", integrante da "direita raivosa e carcomida". Nesta sexta-feira, ele disse que mantém a mesma posição.

“Deu ali um curto-circuito entre nós, mas a gente tem muito apreço pelo Roberto. Eu acho que ele, na minha opinião — é o meu direito democrático de ter essa opinião —, errou nesse posicionamento, mas ele é um quadro partidário… Para mim, foi o melhor prefeito da história de Fortaleza”, disse.

“Acho que ele tomou uma posição errada naquele momento, mas ninguém está condenado aqui, não, nós não somos um tribunal de inquisição. Não vamos condenar, ‘a pessoa está condenada para sempre’, não existe isso” Carlos Lupi (PDT) Presidente licenciado do PDT e ministro do Governo Lula

Lupi defendeu a manutenção do diálogo com o ex-prefeito, que, segundo ele, segue na presidência do PDT Fortaleza. “Acho ele, hoje, uma liderança imprescindível para o crescimento do PDT”, completou.

Legenda: Roberto Cláudio ao lado de Capitão Wagner em ato da campanha de André Fernandes Foto: Ismael Soares

PDT na direita?

O presidente licenciado do PDT disse ainda que não há hipótese da sigla reforçar alas da direita no País. “Jamais o PDT apoiará o candidato à direita, quer seja no Ceará, quer seja em qualquer unidade da Federação. Isso significa a luta pela democracia, isso significa a manutenção da nossa história modesta, da nossa biografia modesta. Sempre tivemos um lado, jamais estaremos desse lado. Eu costumo repetir uma frase que o Brizola me falou: ‘O torturado jamais fica do lado do torturador’”, concluiu.