Guimarães manda recado a aliados sobre vaga do PT para o Senado: ‘Esqueça, o nome é José Nobre Guimarães’

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), garantiu que, se o PT tiver uma vaga para disputar o Senado no Ceará em 2026, o candidato será ele. Diante de uma lista que já se aproxima de dez nomes da base governista cotados para disputar as duas vagas na Casa no próximo ano, o deputado federal não escondeu que já está na pré-campanha e foi enfático em dizer que também conta com o apoio do presidente Lula (PT) para concorrer ao pleito. “Pode cobrar isso de mim”, reforçou.

A declaração foi dada durante entrevista aos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, nesta quinta-feira (10), na live do PontoPoder. O político disse que a extensa lista de nomes cotados para disputar as vagas na Câmara Alta do Congresso Nacional é parte do processo natural de negociação do período pré-eleitoral.

“O PT tendo uma vaga para o Senado no Ceará, esqueça, o nome é José Nobre Guimarães. Pode cobrar isso de mim”, disse.

Aliados e concorrentes

Ao todo, aliados do governador Elmano de Freitas (PT) apontam pelo menos oito nomes cotados para disputar o Senado. Além de Cid Gomes (PSB), que disputaria uma reeleição, e Guimarães, a lista inclui os deputados federais Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB) e Luizianne Lins (PT), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), o ex-vice-governador Domingos Filhos (PSD) e o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

Na última segunda-feira (7), Luizianne foi lançada por aliados como pré-candidata. Na ocasião, ela disse que "ninguém pode fugir às tarefas que coletivamente estão colocadas".

O que prevalece?

Ao PontoPoder, Guimarães reforçou que não está preocupado, neste momento, com os outros nomes cotados. “Eu quero chegar em 2026 no topo para convencer a todos que o PT não pode deixar de disputar um senador no Ceará. E é claro, se tem um nomes, dois nomes, reúne o partido e decide”, disse.

O parlamentar também revelou que Lula já “disse na frente do Elmano e do Camilo que o Guimarães é o senador do Ceará”.

“Quer sinal mais forte de que eu represento o projeto nacional? É claro, o Lula gosta muito do Eunício, então é uma grande possibilidade. Onde vou, todo mundo pergunta, essa é a dupla que vai disputar?” José Guimarães (PT) Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados

“Ninguém ganha a eleição para o Senado aqui sem o presidente Lula. O Lula, na eleição de 2010, tinha um candidato disparado nas pesquisas, o ex-governador Tasso Jereissati, o Lula chegou aqui, fez um vídeo, disse ‘Pimentel e Eunício, quem vota em um vota no outro’ e elegeu os dois. Então, com Lula, Camilo, Elmano, PT e aliados temos todas as condições de uma grande vitória”, concluiu.