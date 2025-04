Bolsonaro tem episódio de alteração da pressão arterial e segue sem previsão de alta

O Hospital DF Star divulgou, neste sábado (19), um novo boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual informou que ele teve um "episódio de alteração da pressão arterial". As informações são do g1.

O quadro foi "normalizado", mas Bolsonaro segue sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em que se encontra. O ex-presidente está internado desde que foi submetido a cirurgia no dia 13.

"Devido a ainda não apresentar movimentos intestinais efetivos, segue em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Hoje, a programação é de intensificar fisioterapia motora e medidas de reabilitação. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", diz o boletim.

Quadro clínico

Essa foi a sétima cirurgia a que Bolsonaro foi submetido desde que sofreu um atentado com faca durante a campanha eleitoral em 2018.

Desta vez, o ex-presidente sentiu um mal estar no dia 11 de abril, quando participava de um evento partidário no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi atendido em Santa Cruz (RN) e depois transferido para Natal. Posteriormente, foi levado a Brasília em uma UTI aérea.

O diagnóstico dele foi de suboclusão intestinal, que é uma obstrução parcial do intestino que dificulta a passagem de gases e fezes. Ela teria sido causada por conta de aderências formadas após as múltiplas cirurgias anteriores do ex-presidente.

Segundo o cardiologista da equipe médica, Leandro Echenique, a cirurgia está entre "as mais complexas" feitas no ex-presidente. Durante a cirurgia, os médicos identificaram que a obstrução intestinal era causada por uma dobra no intestino delgado, que dificultava o trânsito intestinal.

Bolsonaro está internado na UTI desde então, completando seis dias de tratamento na unidade intensiva.