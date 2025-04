Bolsonaro apresenta 'sinais efetivos de movimentação intestinal', diz novo boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou "sinais efetivos de movimentação intestinal", segundo novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (22). O ex-mandatário está internado desde o último dia 13 de abril no Hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia no intestino.

Conforme o boletim, Bolsonaro "mantém boa evolução clínica, já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal, continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva".

O documento atualiza ainda que o ex-presidente tem "aumentado a intensidade da fisioterapia motora e medidas de reabilitação".

Bolsonaro está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e recebe visitas somente de familiares. Ainda não há previsão de alta.

Cirurgia

A cirurgia do dia 13 de abril foi a sétima a qual Bolsonaro foi submetida desde a facada durante a campanha eleitoral em 2018. No procedimento, foram liberaram aderências intestinais e feita a reconstrução da parede abdominal.

O ex-presidente sentiu um mal-estar o dia 11 de abril, quando participava de um evento partidário no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi atendido em Santa Cruz (RN) e depois transferido para Natal. Posteriormente, foi levado a Brasília em uma UTI aérea.

O diagnóstico dele foi de suboclusão intestinal, que é uma obstrução parcial do intestino que dificulta a passagem de gases e fezes. Ela teria sido causada por conta de aderências formadas após as múltiplas cirurgias anteriores do ex-presidente.