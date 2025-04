Bolsonaro é atendido com urgência em hospital após passar mal no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e foi atendido com urgência na manhã desta sexta-feira (11) no Rio Grande do Norte. De acordo com informações da colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Bolsonaro foi socorrido em um hospital na cidade de Santa Cruz, a 115 km de Natal, e será transferido de helicóptero para a capital.

Segundo interlocutores próximos ao ex-presidente, ele teve uma obstrução intestinal ainda decorrente da facada sofrida em 2018.

Bolsonaro cumpre agenda pela região Nordeste nesta semana, em encontros com apoiadores na intitulada "Rota 22", em referência ao número do PL.

Matéria em atualização.