Alece terá sessão solene em homenagem ao centenário de Edson Queiroz

A sessão solene da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta terça-feira (15) será em homenagem ao centenário de nascimento de Edson Queiroz, um dos empresários mais notáveis da história do Estado. A cerimônia será às 16 horas, no Plenário 13 de Maio, e atende a requerimento do presidente da Casa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB).

A iniciativa foi subscrita pelos deputados estaduais Salmito Filho (PSB), Heitor Férrer (União), Danniel Oliveira (MDB), Bruno Pedrosa (PT), Guilherme Sampaio (PT) e De Assis Diniz (PT). A família do empresário e amigos estarão presentes na solenidade, que será aberta ao público e transmitida ao vivo no canal da Alece no Youtube.

Para Aldigueri, Edson "era um desbravador, um grande empresário, gerador de emprego, renda e de oportunidades". "Um inovador, estava à frente do seu tempo. Fez muito pelo Ceará e, se não tivesse tido o infortúnio do acidente na Serra de Pacatuba, teríamos tido ainda mais inovação no nosso Estado", completou, acrescentando que o Grupo Edson Queiroz, perpetuado pela família do industrial, "é um dos mais fortes do Brasil".

Entre os principais feitos de Edson Queiroz, o parlamentar citou as empresas Esmaltec, Nacional Gás, Indaiá e o Diário do Nordeste, que pertence ao Sistema Verdes Mares (SVM). "É um grupo, hoje, que emprega de norte a sul e de leste a oeste da nação e que tem grande responsabilidade social", completou o presidente da Casa.

A Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza (Unifor), também será mencionada na homenagem. "Já formou milhares de homens e mulheres, capacitando e dando a oportunidade para que essas pessoas construam e edifiquem suas famílias", elogiou Aldigueri.

Veja também Verso Edson Queiroz 100 anos: a trajetória do empresário que revolucionou o Ceará desde a indústria à educação Ceará De bairro a escolas, espaços públicos com nome de Edson Queiroz eternizam memória do industrial entre gerações no Ceará Ceará Missa especial celebra centenário de Edson Queiroz em Cascavel

Sobre Edson Queiroz

Edson Queiroz nasceu no dia 12 de abril de 1925, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Conhecido como um dos maiores cearenses do século XX, ele construiu um dos maiores conglomerados empresariais do País, o GEQ, que atua em diferentes setores, entre gás, água mineral, eletrodomésticos e comunicação.

Edson foi o pioneiro na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) no interior nordestino, revolucionando o cotidiano de milhões de famílias e impulsionando a industrialização em um período em que poucos acreditavam no potencial econômico do Ceará.

Ele também foi protagonista no desenvolvimento educacional do Estado ao fundar a Unifor, referência nacional em ensino superior, pesquisa e extensão.

Além disso, é reconhecido por seu comprometimento com as artes, a cultura e ações filantrópicas.

Veja também Jeritza Gurgel CAPTEI: UNIFOR Lança Mostra Fotográfica em Comemoração ao Centenário de Edson Queiroz

Programação alusiva ao centenário

O evento na Alece se soma a uma vasta programação comemorativa pelo centenário de Edson Queiroz, que começou na última terça-feira (8), com a abertura da mostra fotográfica "Memórias e Afetos: 100 anos de Edson Queiroz", em exibição no hall da biblioteca da Unifor.

O empresário também foi homenageado em sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no último dia 9, na sede do Congresso Nacional.

Durante todo este ano, diversas atividades, incluindo palestras, concursos e a inauguração do museu do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, ainda serão realizadas para celebrar o legado do industrial.

Serviço

Sessão solene em alusão ao centenário de Edson Queiroz

Data: 15/04

Horário: 16h

Local: Plenário 13 de Maio - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)