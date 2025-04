Rubinho morre em 'Vale Tudo'? Saiba destino do personagem nos próximos capítulos da novela

Pai de Maria de Fátima (Bella Campos), o pianista Rubinho (Julio Andrade) morre nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo", da TV Globo. Ao viajar para os Estados Unidos, o personagem passa mal a bordo do avião e falece no hospital. As cenas devem ir ao ar na próxima segunda-feira (19).

Na trama, o músico é convidado a embarcar na aeronave por Marco Aurélio (Alexandre Nero). No entanto, a suposta gentileza do ex-marido de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) esconde uma motivação sombria: usar Rubinho para conseguir levar o dinheiro, que conseguiu em transações ilegais, para o exterior. As informações são do portal "Na Telinha", do Uol.

Já no jatinho, Rubinho passa mal, então, Claudia (Rhaisa Batista), a namorada de Marco Aurélio, pede ao piloto para retornar ao solo. Depois, a modelo encontra Raquel (Taís Araujo) e as duas levam o pianista para o hospital, mas ele morre vítima de um infarto.

Abaixo, saiba o que ainda acontece com o músicos nos próximos capítulos e quais os desdobramentos do seu falecimento.

O que acontece com Rubinho em 'Vale Tudo'

Acerto de contas com a filha

Antes de embarcar no jatinho, Rubinho encontra a filha em Paraty, e ela finge que não o conhece para manter a farsa de que vem de uma família rica. Sem saber do lanço entre pai e filha, Afonso (Humberto Carrão) apresenta o pianista à influenciadora.

O músico segue a encenação de Maria de Fátima, mas antes de se despedir ameaça a trambiqueira, dizendo que pode revelar toda a verdade se ela destratar a mãe.

Mais tarde, em outro momento, a influenciadora se desculpa com o pai e os dois têm um momento afetuoso.

Troca de malas

Em meio a morte de Rubinho, a trama tem uma reviravolta após a mala dele ser trocada pela de Marco Aurélio, que está recheada de dólares.

A confusão das bagagens é descoberta após César (Cauã Reymond) se aproveitar da tragédia para roubar a mala do ex-marido de Heleninha. No entanto, ao abrir a bolsa, descobre que pegou a errada.

A mala com os dólares de Marco Aurélio vai parar nas mãos de Raquel, que pensar estar recebendo os pertences do pianista, então não confere o conteúdo da bolsa e demora a descobrir o dinheiro.

Enquanto isso, Marco Aurélio busca pela bolsa, sendo ajudado por Freitas (Luís Lobianco). Ao colocar um detetive atrás de César, descobre que o modelo não está com seus dólares.

O dinheiro fica sumido por um tempo, sendo descoberto por Raquel e Ivan (Renato Góes) em um momento de dificuldade financeira. Os dois ficam em dúvida sobre o que fazer com a quantia.

O impasse do casal continua até Maria de Fátima pegar a mala, fazendo a culpa cair sobre Ivan. Decepcionada com o companheiro, Raquel termina o relacionamento.

Depois, a trama mostra que o fim do namoro do casal e roubo da mala foi ideia de Odete Roitman (Débora Bloch), que deseja casar o funcionário com Heleninha.

