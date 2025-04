De volta a Fortaleza pós-BBB 25, Eva mostra otimismo com Renata e mira carreira artística

A cearense ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 25 Eva voltou pela primeira vez para Fortaleza após a participação no reality show da TV Globo. Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (17), a agora ex-sister revela uma agenda lotada.

Ela foi recepcionada por uma multidão no Aeroporto Internacional Pinto Martins nesta quarta-feira (16), e celebrou o carinho dos fãs, amigos e familiares. Eva ficou confinada desde o início do ano, e há pelo menos três meses não vinha para a capital cearense.

"(Foi) uma emoção única, (senti) muito calor do Ceará, muito carinho, muitas palavras legais e abraços. Foi uma recepção linda e estou muito feliz de estar na minha terra de novo", vibra a ex-sister.

Ainda na entrevista, Eva relembra com carinho a amizade construída ao longo dos últimos 25 anos com Renata, amiga com a qual entrou no BBB 25 e que ainda permanece na disputa pelo prêmio. Segundo a ex-sister, "é quase como se fosse um casamento" a convivência entre as duas.

São 25 anos de amizade, a gente se conheceu em uma ONG, que é a Edisca, e crescemos, passamos a adolescência. Até hoje juntas, dividindo tudo: épocas de escola, faculdade, primeira saída, primeira viagem de avião. Tudo como se fôssemos irmãs mesmo, é uma parceria muito forte. Eva Pacheco Ex-BBB 25 fala sobre Renata

"Coração a mil" para Renata campeã do BBB 25

Renata é uma das cinco participantes que permanecem na atual edição do BBB, e já se tornou a cearense a chegar mais longe no reality show. Para Eva, a conduta da amiga na casa, bem como o favoritismo junto aos fãs e ao público, reúnem todas as condições para garantir o título para a bailarina.

"Coração está a mil, mas estou muito confiante que vai dar certo. Acho que ela merece sim ganhar esse prêmio, o Ceará merece sim ter a primeira vencedora", vislumbra Eva.

Eva está de olho na carreira artística

A ex-sister deve voltar para o Rio de Janeiro para cumprir acordos firmados com a TV Globo, incluindo participar da final do BBB 25, como de praxe em todas as edições. Após sair da casa, Eva revelou ter recebido uma enxurrada de informações e uma série de compromissos profissionais.

Após o fim da edição do reality, a ex-sister cearense, que é bailarina e fisioterapeuta, não deve retomar de imediato as antigas profissões. Eva revelou que estão em andamento várias oportunidades de trabalhos, e não descarta investir na carreira de atriz e apresentadora.

Eva, participante do BBB 25, durante visita ao Sistema Verdes Mares

Pós-BBB tem muita loucura, muita movimentação. Ainda tenho compromissos a cumprir lá na Globo, mas a gente está se movimentando, trabalhando e abraçando todas as oportunidades. Vem planos legais que em breve vou dizer para vocês. Eva Pacheco Sobre o futuro após o BBB 25

