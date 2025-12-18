DiCaprio diz que nunca reassistiu a 'Titanic' após estreia

Leonardo DiCaprio contou que nunca voltou a assistir ao filme “Titanic” desde seu lançamento, em 1997. A revelação foi feita durante uma conversa no quadro Actors on Actors, da Variety, na qual o ator explicou que evita rever produções das quais participou.

No bate-papo, Jennifer Lawrence comentou que compartilha do mesmo costume, mas sugeriu que o colega desse uma nova chance ao clássico. “Aposto que você poderia o assistir agora. É ótimo.”, disse a atriz, em tom descontraído.

DiCaprio também recordou que, na época da estreia, não tinha noção da dimensão que o longa alcançaria. Com apenas 22 anos, ele afirmou que passou a entender o fenômeno a partir da resposta do público. “As pessoas diziam que era o maior filme de todos os tempos”, relembrou.

Mesmo sem reassistir ao longa, o ator reconheceu que “Titanic” foi decisivo em sua trajetória profissional. Segundo ele, a visibilidade conquistada serviu como impulso para buscar projetos mais autorais e ousados, inclusive filmes voltados para um público adulto nos Estados Unidos.

A escolha pelo papel de Jack Dawson, no entanto, teve um preço. DiCaprio revelou que precisou abrir mão de atuar em “Boogie Nights”, de Paul Thomas Anderson, lançado no mesmo ano. “Eu adoraria ter feito os dois, mas simplesmente não era possível”, afirmou.